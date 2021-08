Juventus-Empoli, match della seconda giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo Juventus Stadium, si è concluso col punteggio di 0-1. Il gol partita è stato di Mancuso. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni prese dai microfoni delle televisioni che hanno trasmesso l'evento.

Allegri: "Ci vuole pazienza, bene Danilo"

"Non è un problema di personalità, diciamo che all'inizio i ragazzi hanno fatto bene, poi non abbiamo trovato il gol e nella prima uscita sbagliata che abbiamo fatto, abbiamo subito questo gol. Poi ci siamo disuniti, abbiamo corso tanto e ci siamo messi in mano dell'Empoli, che sono molto bravi anche tecnicamente. Poi negli spazi vanno a nozze. Bisogna avere un po' più di tranquillità nel giocare, un po' più di pazienza, non giocare singolarmente, ma giocare di squadra. In questo momento sicuramente non è facile perchè comunque abbiamo fatto un punto in due partite, però abbiamo tutto il tempo per recuperare, bisogna lavorare un po' di più sulla compattezza e sicuramente questi due passi falsi che abbiamo fatto ci faranno solamente bene. E' un buon gruppo, un gruppo di valore, piano piano verranno fuori assolutamente".

Troppi cross da parte dell'attacco bianconero?

"No, i cross non sono tanti perchè loro lasciano molto spazio sugli esterni, bisognava attaccare un po' meglio l'area. Ma la cosa che dispiace è che abbiamo sbagliato troppo tecnicamente perchè siamo andati in frenesia e questo è un passaggio che assolutamente dobbiamo fare, che può capitare. Tutte le partite non possiamo pensare di andare in vantaggio e di vincerle tranquillamente. Ci sono le partite in cui vai in svantaggio, ma devi avere la serenità e la tranquillità della grande squadra, di poterla ribaltare senza perdere ordine che è la cosa fondamentale".

Sui fischi ai giocatori

"In questo momento difficile, ci serve per crescere, perchè è un momento di crescita, bisogna affrontarlo al meglio, cercando di fare le cose molto semplici, essere più compatti e soprattutto le note negative, la frenesia, di voler giocare singolarmente...ci sono stati troppi giocatori che hanno sbagliato tecnicamente cose che non sbagliano in certi momenti, in certe partite. Su questo bisogna assolutamente migliorare. Lo facciamo attraverso il lavoro, ma soprattutto essendo coscienti di quello che abbiamo fatto. Nella prima partita a Udine abbiamo capito cosa non dobbiamo fare, oggi abbiamo capito un altro pezzo, è che abbiamo lasciato 5 punti e questo dispiace, perchè la crescita e il miglioramento passa anche attraverso i risultati. Però dopo la ripresa avremo un bel mese dove avremo la Champions nel mezzo, abbiamo degli scontri diretti importanti, quindi ci prepareremo al meglio, però dobbiamo farlo con la serenità perchè il calcio è questo, dove ci sono dei momenti difficile che vanno affrontati e che ti aiutano a crescere".

E' la Juve più debole della sua gestione?

"Non è assolutamente giusto, è una Juventus con giovani di valore. Come sempre, un giovane non può avere l'esperienza, la capacità di gestire certi momenti delle partite, quindi piano piano dobbiamo trovare un equilibrio. E lo fanno con roppa generosità, io infatti sono molto dispiaciuto per i ragazzi perchè alla fine erano affranti, perchè questa partita la volevano vincere, avevano iniziato molto bene, poi purtroppo il calcio è bestiale, perchè a Udine abbiamo preso gol in quel modo lì, oggi in quella mezza carambola la palla è rimasta lì. Questi non sono alibi, sono dati di fatto e su questo bisogna pensare a lavorare e cercare di migliorare le cose che adesso non vanno".

C'è un rimedio?

"In qualche modo la sistemiamo, assolutamente. La cosa che mi dispiace, è un mese e mezzo che siamo insieme, un mese, tra l'altro tanti sono arrivati dopo... bisogna fare dei passaggi, non si può arrivare da zero a dieci in un colpo, la gestione della partita, della palla, deve essere diversa. E soprattutto bisogna giocare le partite tutte allo stesso modo, non dobbiamo essere frenetici alla prima difficoltà. Su questo dobbiamo crescere perchè dopo l'episodio va portato dalla nostra parte. E bisogna avere più pazienza anche quando difendiamo, perchè a volta la fretta di voler recuperare la palla crea degli spazi agli altri e su questo bisogna assolutamente lavorare e migliorare, ma va fatto senza troppe ansie, altrimenti sarebbe peggio".

Andreazzoli: "3 punti che valgono di più"

"Risultato storico? Mi interessa il giusto, mi interessa che abbiamo fatto i 3 punti. Farlo qui, contro la Juve, è chiaro che faccia qualcosa in più. Ho detto ai miei ragazzi che si può fare, due braccia, due gambe e un cuore. Poi affrontare dei campioni ti responsabilizza ancora di più e dovremo affrontarli ogni domenica".

Sulla mentalità dell'Empoli

"Ora ci danno tutte le statistiche 79 attacchi Juve e 70 Empoli, una cosa estremamente importante. Dare una mentalità è una questione di tempo, puoi accorciarlo se hai occasione di fare risultati come quello di stasera, poi tutto diventa più facile. Le parole poi diventano fatti. I ragazzi mi hanno estorto un giorno in più di vacanza… sono contento anche io".

