Il ruggito dei campioni. Inter-Genoa, match della prima giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si è concluso col punteggio di 4-0. Gli uomini di Simone Inzaghi brillano al debutto in campionato: Grifone spazzato via con le reti di Skriniar e Calhanoglu nel primo tempo, Vidal e Dzeko nella ripresa. Ottime indicazioni dai nuovi acquisti nerazzurri, rossoblù in palese affanno.

Tabellino

Inter-Genoa 4-0

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (84' Dumfries); Darmian, Barella (77' Vecino), Brozovic, Calhanoglu (77' Satriano), Perisic (69' Dimarco); Sensi (69' Vidal); Dzeko. All. S. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi (46' Serpe), Vanheusden, Criscito; Sturaro (71' Melegoni), Badelj, Rovella, Hernani (46' Bianchi), Cambiaso (46' Sabelli); Pandev, Kallon (55' Favilli). All. Ballardini

Arbitro: Valerio Marini della Sezione di Roma 1

Gol: 6' Skriniar (I), 14' Calhanoglu (I), 74' Vidal (I), 87' Dzeko (I)

Assist: Calhanoglu, Dzeko, Barella, Vidal

Ammoniti: Criscito, Sturaro, Vecino

Note: recupero 3' + 4'

L'Inter riabbraccia i suoi tifosi nel migliore dei modi...

