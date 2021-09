Milan. Dopo un gran debutto, con Giroud era stato ufficialmente negativo dopo gli ultimi tamponi eseguiti. Sarà difficile vederlo in campo subito contro la Lazio ( Ottima notizie in casa. Dopo un gran debutto, con due gol in due giornate era stato trovato positivo al covid , rompendo subito la magia che si era venuta a creare con i colori rossoneri. Pioli però si può sfregare le mani per il rientro del francese che è stato comunicatodopo gli ultimi tamponi eseguiti. Sarà difficile vederlo in campo subito contro la Lazio ( le probabili formazioni ), partita in programma domenica 12 alle 18, ma l'ex Chelsea si sottoporrà allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva che darà semaforo verde o meno a Pioli per convocarlo.

Il comunicato

AC Milan comunica che Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva

Importante riaverlo per Liverpool e Juventus

Mal che vada, Giroud rientrerà per l'importantissimo debutto in Champions del Milan che non sente risuonare la musichetta dal lontano 2014. E sarà subito un compito difficile, visto che i rossoneri cominceranno la loro avventura da Anfield contro il Liverpool. Importante recuperare Giroud ora, considerando che il week end prossimo ci sarà comunque la Juventus in campionato...

Rebic contro la Lazio

Contro la Lazio dovrebbe rientrare inoltre Ibrahimovic, anche se Pioli punterà quasi sicuramente su Rebic dal 1'. Poi, in caso dovesse servire, verrebbe fatto alzare dalla panchina lo svedese. C'è anche Leão, ma il portoghese verrà schierato sulla trequarti.

