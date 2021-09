Milan e Lazio, valido per la 3a giornata di Serie A arbitrato dal signor Chiffi di Padova. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio San Siro ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra, valido per la 3a giornata di Serie A arbitrato dal signor. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio San Siro ( partita poi finita 2-0 per il Milan ).

La moviola di Milan-Lazio

Minuto 18': Marusic mette giù Theo Hernández lanciato a metà campo. Arriva il giallo per il giocatore della Lazio con tanto di proteste di Sarri che viene richiamato dal direttore di gara. Ci poteva stare il giallo per Marusic.

Minuto 29': scintille tra Theo Hernández e Pedro che si mandano a quel paese dopo un contrasto di gioco. Solo richiamo verbale per i due.

Minuto 48': Immobile in ritardo su Kessié in area, ma Chiffi non concede il rigore. L'arbitro viene richiamato dal VAR e dà il penalty in un secondo momento.

Minuto 57': Hysaj si becca il giallo per una trattenuta su Tonali. Giusta l'ammonizione.

Minuto 63': giallo per Bakayoko che entra con i tacchetti sulla caviglia di Acerbi che era andato in scivolata. Chiffi gli mostra il cartellino giallo, ma qui ci stava il rosso.

Minuto 90': battibecco tra Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, e Saelemaekers. Arriva anche Ibrahimovic e l'arbitro estrae il cartellino rosso ai danni di Sarri.

Squadra arbitrale

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Assistenti: Liberti e Galetto

Quarto Uomo: Luca Zufferli

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni

AVAR: Stefano Alassio

