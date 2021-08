Il Bologna sale sulle montagne russe e ottiene i primi tre punti del campionato con una gara tutta pazza e in rimonta contro la neopromossa Salernitana. Al "Dall'Ara" succede tutto in un secondo tempo emozionantissimo. Campani rimasti in 10' al 34' per il doppio giallo a Strandberg, ma in vantaggio con Bonazzoli su rigore, assegnato per una manata di Soriano (espulso) su Djuric. Poi, prima incornata di De Silvestri (con Goal Line Technology attiva) e 1-2 ospite con Mamadou Coulibaly al 70'. Subito rimontato, tra il 75' e il 77', da Arnautovic e dallo stesso terzino ex Toro. Nel finale, espulso anche Schouten.

Riccardo Orsolini a contrasto con Leonardo Capezzi, Bologna-Salernitana, Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

Il tabellino

Serie A Bologna: doppio ko col Liverpool: 2-0, 1-0 e poche indicazioni 05/08/2021 A 17:56

BOLOGNA-SALERNITANA 3-2

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey (56' Vignato); Schouten, Dominguez (86' Svanberg); Orsolini (85' Skov Olsen), Soriano, Barrow (56' Sansone); Arnautovic (86' van Hoojdonk). All.: Mihajlovic.

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyömbér, Strandberg, Jaroszynski (82' Schiavone); Kechrida (76' Zortea), L. Coulibaly (76' Bogdan), M. Coulibaly, Capezzi (82' Obi), Ruggeri; Bonazzoli, Djuric (64' Simy). All.: Castori.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.

Gol: 52' rig. Bonazzoli (S), 59' e 77' De Silvestri (B), 70' M Coulibaly (S), 75' Arnautovic (B).

Assist: Sansone (B, 1-1), Simy (S, 1-2), Schouten (B, 2-2), Orsolini (B, 3-2).

Note - Recupero: 3+6. Espulsi: al 34' Strandberg (S) per doppia ammonizione, al 51' Soriano (B) per gioco scorretto e all'89' Schouten (B) per doppia ammonizione. Ammoniti: Soriano, Schouten, Bonifazi, Sansone.

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

17' - ORSOLINI AL VOLO! Conclusione di prima intenzione dopo una respinta coi pugni di Belec. Palla sull'esterno della rete.

20' - BONAZZOLI! Sinistro potente e a giro su punizione di 20-25 metri: palla deviata di testa da Soriano e respinta con un grandissimo riflesso da parte di Skorupski!

34' - SECONDO GIALLO E ROSSO PER STRANDBERG, NEL GIRO DI 1'! Sulla potente conclusione de fuori di Arnautovic, braccio largo del norvegese, che viene espulso, dopo il primo giallo di 58 secondi prima per una trattenuta "obbligata" su Orsolini, lanciato in contropiede. Salernitana in 10 uomini al 34'!

37' - DOMINGUEZ! Colpo di testa con palla che sfiora il palo, su cross morbido dalla destra di Arnautovic: Bologna vicinissimo al vantaggio!

43' - DJURIC! Super stacco di testa su ottimo traversone di Kechrida dalla destra: palla alta non di molto. La Salernitana, nonostante l'inferiorità numerica, c'è!

52' - GOL DELLA SALERNITANA CON BONAZZOLI SU RIGORE! Penalty assegnato per una manata in area di Soriano ai danni di Djuric. Espulsione per il rossoblù e parità numerica ristabilita. Dal dischetto, l'ex Torino e Sampdoria spiazza Skorupski: 0-1!

Federico Bonazzoli - Bologna-Salernitana - Serie A 2021-2022 Credit Foto Getty Images

59' - GOL DEL BOLOGNA CON DE SILVESTRI! Colpo di testa secco, appostato sul secondo palo, sugli sviluppi di un corner dalla mancina battuto dal neoentrato Sansone. Belec respinge ma col pallone entrato di pochissimo oltre la linea. Decisiva la Goal Line Technology, qui! E' 1-1!

62' - ORSOLINI DENTRO PER ARNAUTOVIC! Grande aggancio e conclusione in porta fermata da Belec in uscita.

70' - GOL DELLA SALERNITANA CON MAMADOU COULIBALY! Nel miglior momento del Bologna, i campani tornano avanti! Cross dalla destra di Jaroszynski, colpo di testa dell'ex Udinese, respinto da Skorupski. Simy tiene vivo il pallone e proprio il senegalese lascia partire un sinistro a giro che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali: 1-2!

Mamadou Coulibaly - Bologna-Salernitana - Serie A 2021-2022 Credit Foto Getty Images

75' - GOL DEL BOLOGNA CON ARNAUTOVIC! Azione di Sansone sulla sinistra, verticalizzazione di Schouten e rasoterra dritto per dritto, di mancino dell'austriaco che manda al bar Jaroszynski e Belec: 2-2!

77' - GOL DEL BOLOGNA CON DE SILVESTRI! Doppietta per lui e gara ribaltata: cross a giro perfetto, su corner dalla destra, di Orsolini e colpo di testa imparabile per l'ex Toro! Che partita al Dall'Ara: 3-2!

89' - ROSSO PER SCHOUTEN! Meritato, vien da dire: ennesimo fallo a metà campo, questa volta su Obi e secondo giallo inevitabile. Bologna in 9 uomini!

MVP

De Silvestri. Doppietta e 23esimo gol in Serie A, che per un terzino non è affatto male. Di testa è immarcabile e, con la Salernitana, in due occasioni, fa saggiare il suo piatto forte. Più 6 per chi ha già cominciato il fantacalcio.

Fantacalcio

PROMOSSO - Arnautovic. Gol al debutto. Dopo quello in Coppa Italia è arrivato anche quello in campionato, con una stoccata da biliardo che promette benissimo per il prosieguo del campionato.

BOCCIATO - Gyömbér. Troppo labile in marcatura, specie nei calci piazzati. Non all'altezza.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Calciomercato 2020-2021 Arnautovic torna in Italia: ufficiale, è del Bologna 01/08/2021 A 17:24