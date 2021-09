Gran vigilia di Juventus-Milan, big match della quarta giornata di Serie A. Le due squadre ci arrivano con risultati opposti nel debutto in Champions League, come anche agli antipodi sono state le loro vicende in questo primo scorcio di campionato. A punteggio pieno i rossoneri, che dopo il secondo posto della scorsa stagione non hanno nessuna voglia di fermarsi. Con un solo punto i bianconeri, in piena crisi esistenziale e in cerca di una quadratura. Vediamo come ha analizzato la sfida Massimiliano Allegri.

Juventus-Milan: numeri, statistiche e curiosità

Classifiche e risultati

Serie A Porta Romana-San Siro: Dimarco, l'interista che ce l'ha fatta 4 ORE FA

Sulla partita

"Innanzitutto è sempre Juve-Milan, una delle partite più importanti del campionato se non la più importante. Loro giocano insieme da quasi tre anni e hanno acquisito delle certezze importanti. Noi stiamo crescendo, nelle ultime settimane siamo stati insieme. Ci fa ben sperare la partita di domani, ma credo sia più importante per loro che per noi".

Sulla formazione

"Ho tre dubbi: uno in difesa, uno a metà campo e uno in attacco. Ci sono ancora tante partite prima della sosta, l'importante è che tutti si sentano parte del gruppo sia quando si gioca dall'inizio che quando si entra. Ci sono cinque cambi e verranno chiamati in causa tutti. Chiesa è uno dei dubbi. Sicuramente a destra rende molto di più, davanti ha bisogno di giocare con una punta. A sinistra? Ha delle qualità importanti che lo porterebbero a entrare dentro il campo e a sfruttare l'uno contro uno per il tiro in porta. Deve migliorare su alcune cose".

Partita e campionato

"Devo fare l'allenatore, perché la squadra va mesa in campo. Ma devo martellare anche sotto l'aspetto psicologico, perché la Juve è una squadra che deve giocare non per vincere le partite, ma per vincere i campionati. Le partite le vincono tutti, i campionati li vince solo uno. Alla fine vincerà il campionato la squadra che è stata la migliore".

La Top 20 dei calciatori di FIFA 21

Sul momento della squadra

"Noi abbiamo iniziato il 14 luglio nonostante mancassero tanti giocatori. Ci siamo ritrovati il 3 agosto con i reduci dagli Europei. I risultati non sono stati proporzionali alle prestazioni perché potevamo avere qualche punto in più, ma la squadra in allenamento è sempre carica. Dobbiamo crescere, io insieme a loro. Una delle cose che devo capire è chi rende meno quando entra dalla panchina. Ma la squadra sta lavorando bene, domani faremo una bella partita. Bisognerà fare una partita tecnica contro una squadra in fiducia che a Liverpool ha fatto una grande partita contro una delle migliori squadre d'Europa. Non giocavano la Champions dal 2013, questo dimostra che hanno grande personalità. Per noi ci vorrà pazienza e poca fretta".

Paragone presente/passato

"Ho trovato una Juventus con giocatori diversi. Non dobbiamo pensare di paragonare la Juve di ora con quella che era in passato. Questa ha una sua identità come caratteristiche singole dei giocatori. Bisogna diventare una squadra migliorando tantissime cose, sul piano della personalità, della tecnica e della pazienza nel giocare. Ma è solo una Juve diversa".

Sulla difesa

"De Ligt ha 22 anni, è molto bravo, ma quando è arrivato alla Juve con quell'entusiasmo che lo ha travolto, è normale perdere un po' di lucidità. Qualcuno lo ha descritto come futuro Pallone d'Oro, ma ci vuole calma. Un ragazzi di 20 anni che arriva alla Juventus, una maglia che pesa. Chiellini a 20 anni era come De Ligt, o forse peggio. Poi a 28 è diventato un giocatore serio. C'è un percorso per tutti, giocatori e allenatori. Bonucci prima o poi dovrà riposare. Ogni tanto mi fa arrabbiare quando forza le giocate, ma è un giocatore super affidabile che ha oltre 500 partite con la Juve e per un allenatore avere un giocatore così è molto importante. Chiellini titolare col Milan? Il dubbio è fra i tre centrali".

Serie A 2021-22, le 20 formazioni tipo dopo il calciomercato

Serie A FIFA22, da Szcezsny a Insigne, la top 11 della Serie A 15 ORE FA