Atalanta-Fiorentina, match valido per la terza giornata di Serie A, è terminato col punteggio di 1-2 in favore della Viola. La Fiorentina di Italiano si riconferma ancora una volta squadra di idee e anima brillanti: l’assenza di Nico Gonzalez non intacca l’affresco toscano, che continua ad impreziosirsi dell’estro di un Vlahovic ormai ai massimi livelli tra i bomber di poderosa stazza.

L’Atalanta di Gasperini è tornata a giocare una partita di grande intensità, pur sgretolandosi sistematicamente sulla trequarti avversaria: per il primo tiro in porta abbiamo dovuto aspettare addirittura il 54’, quando Zapata si è presentato a tu per tu con Terracciano. Nei prossimi giorni Gasperini dovrà cercare di decifrare un ingranaggio offensivo ancora arrugginito, a cui manca l’ultimo passaggio per dirsi degno di caricarsi sulle spalle il destino di questa squadra. I cambi di Malinkovskyi e Gosens a inizio ripresa hanno riportato i bergamaschi in carreggiata, restituendo brio a un attacco altrimenti stantìo.

Pasalic a duello con Torreira in Atalanta-Fiorentina - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La prima frazione di gara si apre e si chiude sotto il polso autorevole del VAR: il primo check annulla il gol del nerazzurro Djimsiti a soli 10’ dall’avvio; il secondo check invece assegna un rigore ai viola a causa di un tocco di mano di Maehle sulla linea di porta. Glaciale Vlahovic dagli 11 metri: dopo la finalizzazione del serbo, gli uomini di Gasperini si scoprono in balìa dell’inerzia viola, e chiudono il primo tempo col fiato corto.

Al 49’ è un’irruzione fulminea di Bonaventura a procurare il secondo rigore viola, consegnando sui piedi di Vlahovic il raddoppio dal dischetto. Gasperini allora perde la pazienza e richiama in campo la vecchia guardia: Gosens e Malinovskyi restituiscono incisività all’attacco nerazzurro; il tedesco si procura al 65’ il rigore poi concretizzato da Zapata. Da lì, è arrembaggio atalantino: la squadra del Gasp ci prova in tutti i modi, ma i Viola non si tirano indietro dal soffrire. Con un pizzico di fortuna e una dose di coraggio, la banda di Italiano torna in Toscana con 3 punti pesantissimi.

Tabellino

ATALANTA-FIORENTINA 1-2

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic (85’ Ilicic), Freuler, Maehle (50’ Gosens); Pessina (86’ Koopmeiners); Miranchuk (50’ Malinovskyi), Zapata (85’ Piccoli). All. Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (25’ Odriozola), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira (66’ Amrabat), Duncan (76’ Castrovilli); Callejon (76’ Gonzalez), Vlahovic, Sottil (66’ Saponara). All. Italiano.

Arbitro: Valerio Marini

Gol: 33’ rig., 49’ rig. Vlahovic (F), 65’ rig. Zapata (A)

Ammoniti: Maehle (A), Bonaventura (F), Igor (F), Gosens (A), Odriozola (F), Freuler (A), Palomino (A)

Esultanza Fiorentina dopo il raddoppio di Vlahovic su rigore in Atalanta-Fiorentina - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 13 momenti chiave

10’ – GOL DI DJIMSITI! Un flipper in area di rigore viola consegna sui suoi piedi un pallone facile facile: il centrale nerazzurro appoggia in rete! Ma attenzione al CHECK del VAR…

11’ - GOL ANNULLATO! Fuorigioco di Zapata! Tutto da rifare per gli uomini di Gasperini.

18’ - DUNCAN SI METTE IN PROPRIO! Progressione testarda sul lato dell'area bergamasca, il tiro fa il filo alla rete esterna.

32’ - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Polso pieno di maehle, a pochi passi dalla linea di porta.

33’ - GOL! VLAHOVIC GLACIALE DAL DISCHETTO! Sportiello spiazzato.

43’ - SOTTIL SI FA IPNOTIZZARE! Vlahovic lo lancia solo davanti al portiere, lui tergiversa e si fa rimontare da Freuler! Che occasione sprecata.

48’ - SECONDO RIGORE PER LA FIORENTINA! Bonaventura intercetta un pallone preziosissimo nella metà campo dell'Atalanta, si presenta in area e viene atterrato da Djimsiti.

49’ - GOL! VLAHOVIC SI RIPETE DAL DISCHETTO! Cambia l'angolo ma non l'esito, Sportiello spiazzato. Questo ragazzo è uno specialista.

54’ - TERRACCIANO NEGA IL GOL A ZAPATA! Malinovskyi legge benissimo il taglio del colombiano, ma Terracciano si supera in uscita!

65’ - CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA, IL TERZO DEL MATCH. Intervento in ritardo di Callejon su Gosens.

65’ - GOL! ZAPATA RIAPRE IL MATCH DAL DISCHETTO! Terracciano si butta dall'altra parte.

70’ - VLAHOVIC A CENTIMETRI DALLA GLORIA! Si gioca da una parte all'altra senza soluzione di continuità. Biraghi crossa rasoterra, Vlahovic in spaccata manca il pallone di una spanna.

82’ - PALOMINO SFIORA IL PAREGGIO IN TUFFO! Su calcio di punizione, il centrale nerazzurro si tuffa. Terracciano si fa trovare pronto sul secondo palo.

Il momento social

La statistica chiave

Duván Zapata è diventato il secondo miglior marcatore dell'Atalanta in Serie A (57 reti), meno solo di Cristiano Doni (69). Fonte: Opta.

MVP

Dusan VLAHOVIC: glaciale dal dischetto, rovente nel ricorrente corpo a corpo contro la difesa avversaria. Fa guadagnare terreno sistematicamente ai suoi, è il polmone di questa squadra.

Promosso

Duvan ZAPATA: non ha ancora i 90' minuti nelle gambe, ma attacca l'area con lo spirito giusto. Qualche squillo in apertura delle due frazioni, poi il meritato premio dal dischetto.

Bocciato

Joakim MAEHLE: troppo avventato in occasione del rigore provocato. Non si fa perdonare con una propulsione offensiva adeguata. Gasperini lo boccia a inizio ripresa.

