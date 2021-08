Il tecnico dell'Atalanta era stato allontanato dal campo sul finale , dopo aver acceso un tafferuglio con l'arbitro. I bianconeri si erano imposti 3-1, e all'uscita dal campo gli animi si erano fatti già bollenti. Subito dopo il gol del 3-1 di Morata, Gasperini si era rivolto all'arbitro in maniera ingiuriosa, venendo trattenuto dal vice Tullio Gritti e dal team manager Mirco Moioli. Gian Piero Gasperini se la cava con un'ammenda. dell'amichevole contro la Juventus , dopo aver acceso un tafferuglio con l'arbitro. I bianconeri si erano imposti 3-1, e all'uscita dal campo gli animi si erano fatti già bollenti. Subito dopo il gol del 3-1 di Morata, Gasperini si era rivolto all'arbitro in maniera ingiuriosa, venendo trattenuto dal vice Tullio Gritti e dal team manager Mirco Moioli.

Quest'oggi, il Giudice Sportivo ha emesso le sanzioni disciplinari legate alla condotta di allenatori e giocatori durante l'iter di amichevoli estive. Gasperini non verrà squalificato per lo sproloquio di fine gara, ma dovrà pagare una multa di 10mila euro "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con atteggiamento minaccioso rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa".

Non scatta dunque alcuna sospensione, in quanto, specifica la nota: "l'espulsione dal campo di un calciatore o di un tecnico ne determina la consequenziale squalifica esclusivamente in occasione di una gara ufficiale".

Il Gasp ingoia il boccone salato e tira un sospiro di sollievo: sarà presente sulla panchina della Dea questo sabato alle 20:45 contro il Torino. Il tecnico dei bergamaschi parlerà quest'oggi nella conerenza stampa di vigilia. Contro il nuovo Toro di Juric, servirà disputare una gara attenta.

