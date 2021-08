Alexis Sanchez non è stato convocato per la spedizione cilena che si giocherà le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. La Federcalcio cilena infatti, ha diramato la lista dei convocati proprio quest'oggi. In lista compaiono tre conoscenze italiane (Vidal dell'Inter, Pulgar della Fiorentina e Medel del Bologna), ma non il nome del Nino Maravilla. Sanchez è ancora alle prese con un problema al gemello mediale maturato proprio in trasferta di Copa America con la Nazionale.

L'assenza di Sanchez è di per se' una buona notizia per il club nerazzurro: il cileno potrà concentrarsi a pieno regime sul suo recupero in quel di Appiano. L'obiettivo è il pieno recupero entro l'11 settembre, e la speranza è che Sanchez non salga mai sull'aereo per le qualificazioni mondiali, in quanto gli impegni con la nazionale del prossimo mese precluderebbero le presenze di molti sudamericani nei mach di Serie A e alla prima di Champions.

