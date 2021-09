Sfida stupenda, quella che va in scena all'Unipol Domus di Cagliari. Il Genoa si sblocca in questa Serie A 2021-22, centrando la prima vittoria stagionale grazie a una grande rimonta in cui Mohamed Fares è eroe designato. Il difensore, in prestito dalla Lazio, firma una doppietta all'esordio con la maglia rosso-blu, mettendo a nudo le difficoltà della difesa cagliaritana sui calci piazzati e facendo esplodere la gioia sulla panchina genoana al momento del 3-2 (78'). Grande rammarico per il Cagliari di Leonardo Semplici, squadra che cala molto nel momento in cui Keita Balde lascia il terreno di gioco - non era al meglio, già tanto che sia riuscito a giocare oltre 2/3 di gara - e non riesce a gestire un doppio vantaggio maturato grazie al rigore del solito Joao Pedro (16') e alla grande incornata di Luca Ceppitelli su corner di un Marin oggi molto ispirato.

IL TABELLINO

CAGLIARI – GENOA 2-3

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz (46’ Caceres), Ceppitelli, Carboni (82’ Pereiro); Zappa (65’ Bellanova), Grassi (54’ Nandez), Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita (65’ Farias). All. Leonardo Semplici.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Maksimovic, Biraschi (46’ Vanheusden), Criscito; Sabelli (46’ Fares), Sturaro (46’ Kallon), A. Touré, Rovella, Cambiaso; Pandev (60’ Ekuban), Destro (83’ Behrami). All. Davide Ballardini.

ARBITRO: Luca Pairetto.

GOL: 16’ Joao Pedro su rigore (C), 56’ Ceppitelli (C), 59’ Destro (G), 69’ Fares (G), 78’ Fares (G).

ASSIST: 56’ Marin (C), 59’ Cambiaso (G), 69’ Rovella (G), 78’ Cambiaso (G).

AMMONITI: 11’ Biraschi (G), 15’ Sabelli (G), 35’ Ceppitelli (C), 58’ Kallon (G), 62' Joao Pedro (C).

IL MOMENTO SOCIAL

LA CRONACA DEL MATCH IN 8 MOMENTI CHIAVE

14’ RIGORE PER IL CAGLIARI!! Marin fa il break a centrocampo e serve alla perfezione la profondità di Keita. Sabelli non può fare altro che stendere, con la spinta da dietro, l’ex-Inter e Pairetto fischia il penalty per i padroni di casa.

16’ GOL JOAO PEDRO!! Con freddezza glaciale, il numero 10 e capitano del Cagliari trasforma dal dischetto, tirando centralmente. Sirigu sfiora col piede di richiamo, il sinistro, ma non può evitare il gol avversario.

49’ CHE OCCASIONE PER IL CAGLIARI!! Keita s’inventa un’imbucata perfetta per Joao Pedro, ma quest’ultimo non calcia dal vertice dell’area piccola, tentando invece di servire al centro qualche compagno. La difesa del Genoa libera, non senza affanni.

56’ RADDOPPIA IL CAGLIARI!! L’ingresso di Nandez ridà smalto alla fase offensiva dei padroni di casa. Sul calcio d’angolo conquistato dal neo-entrato e calciato da Marin, Ceppitelli decolla sopra la coppia Maksimovic-Touré e infila la porta di Sirigu con un grande colpo di testa.

59’ LA RIAPRE DESTRO!! Gran cross dalla destra di Cambiaso, Caceres si lascia superare alle spalle da destro e l’errore è fatale. Il bomber del Genoa si avvita in torsione e di testa supera Cragno, spedendo il pallone sul palo più lontano.

69’ FARES FIRMA IL PARI!! Angolo dalla destra di Rovella e incornata perfetta del neo-entrato, che ristabilisce il perfetto equilibrio lasciando di sasso sia Cragno che tutta la difesa di casa.

78’ DOPPIETTA DI FARES, INCREDIBILE!! Ancora un grande cross di Cambiaso, uno dei migliori del Genoa, e altro stacco imperioso di Fares per la doppietta personale del difensore algerino. Una domenica da incorniciare per il venticinquenne.

88’ CHE ERRORE DI KALLON!! Lanciato in profondità, il giocatore del Genoa scappa via alla difesa di casa ma, a tu per tu con Cragno, spedisce la sfera fuori di un soffio. Sarebbe stato il colpo del definitivo k.o.

MVP DEL MATCH

Indubbiamente Momo Fares. Una doppietta all'esordio da antologia, utile non solo a livello personale ma anche per permettere al Genoa di sbloccarsi finalmente in termini di vittorie. Due gol di testa da centravanti vero, tanto utili quanto belli. Certo, in entrambi c'è la complicità della difesa cagliaritana, ma questo non toglie nulla alla grande domenica del difensore algerino.

