L’unica nota stonata in una serata esagerata. L’infortunio dicostretto a lasciare il campo dopo neanche mezzora di Inter-Bologna ( match vinto 6-1 dai campioni d'Italia in carica ) nella sua prima partita da titolare con la maglia dell’Inter. Il Tucu è stato sostituito al 29' del primo tempo a seguito di un contrasto avvenuto al limite dell’area con De Silvestri. Dopo un tentativo di stringere i denti e restare in campo, l’argentino si è dovuto arrendere a causa diche ha convinto lo staff medico nerazzurro a trasportarlo alla clinica Humanitas dove gli esami hanno dato tutti esito negativo. L'argentino resta in dubbio per la sfida di martedì contro la Fiorentina ma almeno Inzaghi dovrebbe averlo a disposizione per il ciclo di partite che vedrà i nerazzurri affrontare anche anche Atalanta, Shakhtar e Sassuolo da qui al prossimo 2 ottobre.