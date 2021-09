Nuova partnership per l'Inter, che svela anche il nuovo sponsor di manica. Il club nerazzurro ha annunciato un accordo di partnership commerciale pluriennale del valore di 85 milioni con Zytara Labs, con il supporto di DigitalBits Foundation.

"Come parte di questa partnership, DigitalBits diventa 'Official Global Cryptocurrency' e Zytara diventa 'Official Global Digital Banking Partner' dell'Inter", spiega il club nerazzurro in una nota, con DigitalBits che sarà il nuovo "Sleeve Partner", con il logo presente su tutte le divise dell'Inter, della prima squadra maschile e femminile, della squadra Primavera e delle squadre giovanili, in occasione di tutte le gare ufficiali nazionali e internazionali.

Zytara lavorerà per sviluppare l'app mobile dell'Inter, con il club nerazzurro che inoltre "utilizzerà la blockchain di DigitalBits al fine di integrare e accettare la criptovaluta Xdb per i pagamenti allo stadio, negli store online e fisici dell'Inter".

"L'accordo riflette la volontà dell'Inter di definire uno standard globale di eccellenza tecnologica", ha commentato Alessandro Antonello, Ceo Corporate dell'Inter. "Grazie al digital banking di Zytara e alla tecnologia blockchain, saremo in grado di aumentare la nostra portata globale per raggiungere il pubblico più giovane e digitalmente più avanzato".

