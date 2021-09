Ancora tanti dubbi di formazione per l'Inter di Simone Inzaghi verso il match di domenica a mezzogiorno con la Sampdoria: i sudamericani, reduci da un lungo viaggio, sono tutti da valutare per il match di Marassi, mentre la certezza è l'assenza di Bastoni.

Gli assenti

"Devo vedere oggi i sudamericani, sono arrivati nella notte. Vecino solo stamattina, oggi parleremo e faremo una sgambata dopo la quale farò le mie decisioni. Non avrò abbondanza, vedrò chi ha recuperato meglio. Bastoni è tornato affaticato, sentiva ieri un fastidio in allenamento e non ce l'avremo, lunedì farà esami approfonditi. Assenza che ci condiziona, ma ho scelte con Kolarov, Dimarco e D'Ambrosio"

La Sampdoria

"Domani incontriamo una squadra importante, con qualità e con un allenatore che conosco. Si è rinforzata nel mercato, ha fatto un colpo importante con Caputo e sappiamo che sarà una sfida difficile ma importante. Faremo una partita da vera Inter."

Verso il Real Madrid

"Sfida affascinante che vivremo al meglio, ora pensiamo alla Samp. Alexis viene da un infortunio importante e vorrei averlo a disposizione domani. Vuole mettersi al pari con i compagni"

Il primo rigorista

"Abbiamo Calhanoglu e Lautaro che calciano molto bene, poi abbiamo Sanchez, Dimarco e Correa. Ne abbiamo più di uno"

Turnover

"È normale il turnover. Bisogna ragionare di volta in volta, Bastoni avrebbe giocato domani perchè è quello che ha giocato meno, aveva fatto solo una partita. Non si è presentato nel migliore dei modi, domani non ci sarà. Speriamo di recuperarlo"

Sensi

"È tornato dalla Nazionale, ha svolto un lavoro leggero, gli altri due giorni ha lavorato molto bene ed ha superato il fastidio che l’ha condizionato in Nazionale, sta lavorando molto per mettersi a disposizione domani"

