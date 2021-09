C'è rammarico nelle parole di Simone Inzaghi a Sky dopo il pareggio dell'Inter in quel di Genova con la Sampdoria. : "C'è rammarico perché è una partita che volevamo e dovevamo vincere. Siamo andati due volte sopra, poi abbiamo sbagliato qualche gol con Perisic, Calhanoglu... erano occasioni semplici e poi abbiamo preso quei due gol, una mezza autorete sotto le gambe di Dzeko e un eurogol di Augello. C'è rammarico, dovevamo vincere. Sensi era entrato bene, poi avevamo finito i cambi e abbiamo finito in 10. Andiamo comunque avanti con fiducia, oggi c'era caldo e un campo non ottimale ma secondo me abbiamo sviluppato un buon gioco contro una squadra insidiosa".

Fatto il massimo

"Normale che ci sia qualcosa da rivedere, una squadra come la nostra se va due volte in vantaggio deve portare a casa la vittoria. Dispiace ma andiamo avanti con fiducia, ci prendiamo ciò che è stato anche se volevamo i 3 punti".

Sensi

"Purtroppo non bene. Era rientrato da due gironi ed era entrato nel migliore dei modi. Purtroppo anche col cambio forzato di Dimarco siamo rimasti in 10 in un momento in cui la partita probabilmente si sarebbe aperta".

Soddisfazione

"Molto, ho trovato una società, una tifoseria e una squadra molto disponibili. Sapevamo di poter avere delle difficoltà, abbiamo fatto 7 punti nelle prime 3 giornate. Sapevamo di dover sistemare certe cose con le cessioni di giocatori importantissimi, ma la società si è fatta trovare pronta prendendo giocatori molto funzionali alla mia idea di calcio. Nella mia testa avrei voluto 9 punti, ma va bene così".

