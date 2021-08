Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Empoli, valido per la seconda giornata di Serie A e arbitrato dal signor Ghersini della Sezione di Genova. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo Juventus Stadium.

Classifiche e risultati

Serie A Juventus-Empoli, le ufficiali: McKennie, Chiesa e Dybala dal 1' 2 ORE FA

30' - Contrasto tra Dybala e Luperto all'interno dell'area empolese: l'argentino reclama a gran voce il penalty che l'arbitro non assegna. Il fischio non è giudicato "chiaro ed evidente" errore, resta la decisione di campo e il Var, Marco Guida, non interviene. Sul prosieguo dell'azione Chiesa effettua un cross interessante per Rabiot che manca l'appuntamento col pallone sul secondo palo.

32' - Intervento di Stojanovic su Alex Sandro: ammonito il difensore dell'Empoli.

44' - Ammonito Cutrone che entra in netto ritardo su de Ligt.

56' - Ammonito Ismajli per fallo tattico su Bernardeschi.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Calciomercato 2020-2021 Kaio Jorge: "Non sappiamo se Cristiano Ronaldo rimarrà o no" 25/08/2021 A 12:39