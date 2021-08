Juventus-Empoli, partita valida per la seconda giornata di Serie A, va in scena allo Juventus Stadium di Torino sabato 28 agosto alle ore 20:45. Nella prima del dopo Ronaldo panchina per Locatelli. Out per infortunio Arthur, Ramsey e Kaio Jorge. A centrocampo McKennie, in attacco Chiesa e Dybala. L'Empoli, sconfitto in casa al debutto dalla Lazio di Sarri, si schiera con il 4-3-1-2 in cui Bajrami agirà alle spalle della coppia Mancuso-Cutrone. A centrocampo Ricci, Haas e Bandinelli. Difesa a quattro formata da Stojanovic, Ismajli, Luperto e Marchizza davanti a Vicario.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Chiesa, Dybala. All. Allegri

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All. Andreazzoli

Arbitro: Davide Ghersini della Sezione di Genova

