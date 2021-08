Si riparte da campioni d’Europa: non è poco. Ma anche in bolletta dura: ed è ormai un classico. Con la gente che torna a rate negli stadi, tornerà il fattore campo. Il mercato chiude a fine mese. Ecco qua la mia griglia, parziale e mobile qual piuma al vento, molto orizzontale. Sono sempre strani, i rodei post qualcosa.

1) JUVENTUS

Da Pirlo ad Allegri, il futuro comincia dal passato. La rosa è lunga, Locatelli aiuterà il centrocampo a essere meno vago. Allarme per le lune di Cierre: la fine non è ancora nota. Lo sprint è Chiesa, la chiave Dybala, il jolly Bernardeschi.

2) INTER

In un colpo solo via Lukaku, Hakimi e Conte. Sotto con Dzeko, Dumfries e Simone Inzaghi. Più Calhanoglu al posto di Eriksen (auguri). Il telaio dei regnanti rimane agguerrito, Thuram sarebbe la ciliegina. Occhio a Sensi e Dimarco: rampe di lancio.

3) MILAN

Donnarumma e Calhanoglu erano fior di titolari. Maignan è una sicurezza e Brahim Diaz, nel ruolo del turco, una scommessa. Con Giroud Pioli può varare il 4-4-2. Florenzi servirà. Brutta botta, il k.o. di Kessié. E i 40 di Ibra sono lì che incombono.

4) ATALANTA

Musso per Gollini, Demiral per Romero. Tanto, ci pensa Gasp. Bergamo alta (tensione, pure). Tre terzi posti e i quarti di Champions a Lisbona: se non cede nessuno, potrebbe essere la volta buona. Pessina dopo il Papu, la storia corre.

5) NAPOLI

Scaricato Gattuso, tocca a Spalletti. La "tipo" è da scudetto, la panchina non ancora. Osimhen ha concluso il rodaggio: allacciatevi le cinture. E Insigne, firmi o non firmi, va confermato. Zielinski, Fabian Ruiz: ora o mai più.

6) ROMA

La svolta è Mourinho: dagli agnellini di Fonseca a un branco di lupi. Persi i gol di Dzeko, irrompe la gioventù di Abraham e Shomurodov. In porta, Rui Patricio. In attesa di Spinazzola, l’uruguagio Vina. E poi Zaniolo: ecce rombo.

7) LAZIO

Il trasloco da Inzaghino a Sarri è filosofia pura, non banale staffetta. Hysaj per rinfrescare il verbo del 4-3-3, Felipe Anderson e Pedro (dalla Roma) per affilarlo. Ma non è ancora la squadra di "C’era Guevara". Teme il taglio di Correa.

8) FIORENTINA

Molto, se non tutto, dipende da Vlahovic: va o non va? Italiano è tecnico di scuola e non di gestione. Già l’hanno privato di Ribéry, la dinamite serba fissa il confine delle ambizioni. Anche se Nico Gonzalez proprio un pacco non sembra.

9) SASSUOLO

Chiuso il laboratorio De Zerbi, si apre l'era Dionisi. Difficile che Carnevali sbagli cavallo. Piazzato Locatelli chez Madama, che ne sarà di Scamacca? E di Berardi? In teoria, il solito motore: piacevole da guidare. Con l’incognita del pilota.

10) TORINO

Il braccino corto di Cairo "contro" il tremendismo di Juric. Sono i paletti dell’ennesima riffa. Pjaca è una mano di poker, di Belotti sfuggono gli umori. Via Sirigu, fiducia a Milinkovic-Savic. La garanzia è il mister: basterà?

11) SAMPDORIA

D’Aversa là dove c’era Ranieri. Per il resto, minime scosse: Murillo, a dirne una. La stagione gira attorno alla classe e ai 38 anni di Quagliarella. Urgono, allora, il balzo di Gabbiadini e l’euro-conferma di Damsgaard. Il materiale c’è.

12) CAGLIARI

Vengono, i sardi, da una salvezza troppo sofferta in rapporto all’organico. Semplici la colse in extremis. Se n’è andato Nainggolan, è arrivato Strootman, è sempre fermo Rog. Sono Cragno e Joao Pedro i tesori dell’isola. E la difesa, il busillis.

13) UDINESE

Si ricomincia senza portiere (Musso) e senza trequartista (de Paul). A Gotti il compito di recuperare il molto che ha perso. Così diventano cruciali Pereyra, che già lo era, Deulofeu, Pussetto e, là davanti, Okaka. Patti chiari.

14) BOLOGNA

Mihajlovic è stanco dei complimenti di facciata. Invocava una punta da venti gol. Gli hanno dato Arnautovic, non esattamente un cannibale. Fossi in Sinisa, non trascurerei l’addio di Palacio, 39 anni, una scatola nera di calcio e di malizia.

15) VERONA

Juric lo portò nel rinascimento. Di Francesco, naufrago a Cagliari, deve tenercelo. Auguri. Fra i "titolarissimi" non avrà Dimarco, di ritorno all’Inter. Era la fionda mancina. Montipò avvicenda Silvestri. Il simbolo? I dribbling di Zaccagni.

16) GENOA

Se Preziosi è un biglietto della lotteria, Ballardini è uno scudo umano. In pratica, dovrà ricostruire l’assetto da cima a fondo: via Scamacca e Shomurodov, Strootman e Perin, dentro Sirigu, Sabelli, Hernani. E’ bravo, dovrà essere bravissimo.

17) EMPOLI

Andreazzoli conosce i suoi polli, ha sempre onorato gli ingaggi con il gioco. Luperto, Marchizza, Cutrone: linfa nuova per rinverdire la tradizione di una provincia fra le più generose e feconde: Totò Di Natale nacque lì. Pazienza e competenza.

18) SPEZIA

Italiano realizzò un’impresa, letteralmente. Più dello scudetto di Conte. Per questo, Thiago Motta dovrà superarsi. Pobega era pedina preziosa: era. Maggiore è il ponte che unisce le certezze alle incognite (Colley, Kovalenko, la tenuta difensiva).

19) SALERNITANA

Simy-Bonazzoli, l’attacco è servito. Artigiano che fece del Carpi una riverita bottega, Castori sa di trincee e baionette. Restauri in ogni reparto, e un entusiasmo che potrebbe aiutare a mascherare i limiti, a nascondere le paure.

20) VENEZIA

Paolo Zanetti crede in un 4-3-3 ad assetto variabile. La promozione è stata un piccolo capolavoro. Una lista di cognomi, e non di nomi, dal finlandese Maenpaa al norvegese Johnsen. Gente di fame, e non di fama. Lotta continua.

