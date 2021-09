Cagliari-Genoa, match valido per la terza giornata di questa Serie A 2021-22, si è concluso sul 3-2 in favore degli ospiti, autori di una grandissima rimonta nella ripresa. In gol Joao Pedro, Luca Ceppitelli, Mattia Destro e Mohamed Fares (doppietta). Andiamo allora a vedere insieme i migliori e i peggiori della sfida dell'Unipol Domus.

===LE PAGELLE DEL CAGLIARI===

Alessio CRAGNO 5.5 - Potrebbe fare meglio sul secondo colpo di testa di Fares, ma va anche rimarcato quanto la difesa lo lasci solo in occasione dei 3 gol subiti. Sicuro nelle uscite, bravo a chiudere lo specchio su Kallon nel finale di gara.

Gabriele ZAPPA 5.5 - Ingaggia un bel duello tra giovanissimi con Cambiaso e non si può dire che lo perda solo per i cross non intercettati che portano a due dei tre gol ospiti. (Dal 65' BELLANOVA 6 - Inizia con una grande azione insieme a Nandez, poi non lo si vede praticamente più anche perché la partita la fa solo il Genoa).

Sebastian Wiktor WALUKIEWICZ 6 - Preciso in difesa, nonostante il periodo non facile, anche in nazionale. (Dal 46' CACERES 5 - Si perde completamente Destro in occasione del gol che riapre la partita. Errore da matita rossa, per un giocatore della sua esperienza).

Andrea CARBONI 6 - Due belle chiusure nel primo tempo, con cui salva il risultato sostanzialmente. Cala alla distanza come tutto il Cagliari e viene sostituito nel momento in cui Semplici tenta la carta per il disperato assalto al pari. Ne sentiremo parlare. (Dall'82' PEREIRO SV).

Luca CEPPITELLI 6.5 - Il gol, da solo, basterebbe a giustificare il voto. Il modo in cui lo segna, però, è una conferma ulteriore. Decolla sulla testa di due avversari e frusta benissimo il pallone. Dietro, poi, non è lui a perdersi gli avversari sui gol.

Razvan Gabriel MARIN 6.5 - Mente del Cagliari, farebbe due assist su altrettanti gol dei suoi se Sabelli non decidesse di stendere in area un Keita già pronto a festeggiare il gol. Perfetto nel trovare corridoi per i compagni.

DALBERT 6 - Una media tra quanto risulta propositivo in avanti e quanto soffre nel finale. Rimane comunque una spina nel fianco per la difesa genoana finché il Cagliari non si disunisce.

Alessandro DEIOLA 5.5 - Non lo si vede molto, non che compia sbavature o regali qualcosa agli avversari beninteso.

Alberto GRASSI 6 - Ordine e concretezza, anche per lui poche sbavature e una partita giocata comunque dignitosamente (Dal 54' NANDEZ 6 - Prova a riaccendere l'attacco di casa con qualche accelerazione delle sue, ma alla fine è fin troppo isolato per creare qualche occasione)

Keita BALDÉ 6.5 - Sembrava doversi accomodare in panchina e invece Semplici lo lancia titolare. Lui ripaga con 25' in cui mette a ferro e fuoco la difesa genoana con accelerazioni brucianti. Non è un caso se il Cagliari cala al momento della sua sostituzione (Dal 65' FARIAS 5.5 - Non incide sulla partita come avrebbe voluto il suo allenatore e risulta troppo impreciso).

JOAO PEDRO 6.5 - Certezza dagli undici metri, realizzando il settimo rigore sugli ultimi 8 tentati. In pieno recupero si mangia però il gol del pari con un errore per lui insolito.

===LE PAGELLE DEL GENOA===

Salvatore SIRIGU 6 - Incolpevole sui due gol subiti, peraltro nel rigore di Joao Pedro sfiora il pallone col piede di richiamo. Per il resto, ordinaria amministrazione.

Stefano SABELLI 5 - Ammonizione e rigore procurato, con Keita Baldé che sguscia via tra lui e un compagno. Errore troppo grave per garantirgli la sufficienza. (Dal 46' KALLON 5.5 - Si mangia due gol a tu per tu con Cragno, graziandolo in entrambe le occasioni. Ha avuto tra i piedi le occasioni per chiudere la pratica ed evitare al Genoa un finale da cardiopalma).

Andrea CAMBIASO 7 - Vero che l'errore al 93', quando regala sostanzialmente palla a Joao Pedro, sarebbe potuto costare carissimo, ma dai suoi piedi nascono due dei tre gol rosso-blu. Non male le prime partite in Serie A, peraltro a soli 21 anni.

Domenico CRISCITO 6.5 - Leader maximo di questo Genoa, anche quando retrocede in difesa dopo il cambio di modulo ordinato da Ballardini. Dalle sue idee derivano quasi tutte le trame del Genoa.

Nikola MAKSIMOVIC 6.5 - Non è in condizione e meno male per gli avversari. Partita ordinata e completa, senza alcuna sbavatura.

Davide BIRASCHI 5.5 - Nervoso fin dal calcio d'inizio, ammonito dopo un richiamo prezioso. Non riesce quasi mai a limitare gli attaccanti del Cagliari, neppure in una giornata in cui la coppia rosso-blu non fa poi granché (Dal 46' VANHEUSDEN 6 - Rileva il compagno a metà gara e fa il suo, come gli viene richiesto).

Adboulaye TOURÉ 6.5 - In mezzo al campo recupera una mole incredibile di palloni e lo si vede praticamente sempre. Per falcata, ma solo per quella, ricorda un po' il primo Pogba.

Stefano STURARO 5.5 - Non una partita da gladiatore, qual è. (Dal 46' FARES 8 - Mvp a mani basse di questa gara. Due gol da centravanti per ribaltare la sfida e garantire al Grifone il primo successo in questo campionato. Mai nessuno, con la maglia rosso-blu, aveva siglato una doppietta all'esordio nell'era dei 3 punti a vittoria. Tanto basta, no?).

Nicolò ROVELLA 6.5 - Prova di maturità per un giocatore elegante e concreto al tempo stesso. Abile nel destreggiarsi a centrocampo, non disdegna anche qualche incursione vicino l'area del Cagliari. Gli manca continuità, ma arriverà anche quella.

Mattia DESTRO 7 - Il migliore nel reparto avanzato del Genoa, anche perché Pandev è un fantasma. Ha due occasioni buone: la prima è murata dalla difesa, ma sulla seconda si conferma bomber ancora implacabile (DALL'84 BEHRAMI SV).

Goran PANDEV 5 - Non la sua domenica, dal momento che fatica a incidere nonostante una classe superiore.

