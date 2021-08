Il Milan vuole tenere il passo dell'Inter (e della Lazio), ovvero andare alla sosta a punteggio pieno: per farlo dovrà battere il Cagliari, che nel finale dello scorso campionato mise a serio rischio la qualificazione Champions dei rossoneri imponendo lo 0-0 a San Siro. Pioli non convoca gli ultimissimi acquisti Pellegri e Bakayoko (lunedì la firma): confermato Krunic al posto di Bennacer a centrocampo. Sardi senza l'infortunato Cragno: in porta va Radunovic.

Le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

Arbitro: Marco Serra della Sezione di Torino

