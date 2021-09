Massimo Moratti si dimostra una volta di più un Signore, con la S maiuscola. L'ex presidente dell'Inter ha infatti deciso di donare il suo stipendio annuo (1,5 milioni di euro) per aiutare gli operai della sede di Sarroch (Sardegna) della sua azienda petrolifera, la Saras. Un gesto voluto fortemente per cercare di compensare uno stipendio che sarebbe stato ridotto a causa della cassa integrazione, resasi necessaria dopo la crisi causata dagli stop per Covid.

La lettera

Moratti ha spiegato la sua scelta inviando questa lettera a tutti gli operai:

Vi ringrazio per i sacrifici che state facendo che, certamente, sono di grande aiuto per il superamento di un periodo difficile. Mi permetto, per questo, di mettere a disposizione il mio emolumento annuo che almeno vi consentirà di alleviare, almeno in parte, il peso della cassa integrazione.

Ogni dipendente dello stabilimento (non rientrano nel piano i dirigenti), riceveranno nelle buste paga di ottobre, novembre e dicembre circa 150 euro netti a testa.

