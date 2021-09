Napoli-Juventus, match valido per la 3a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 2-1 a favore della squadra di Spalletti. Vantaggio iniziale di Morata su grave errore in disimpegno di Manolas, pareggio ad inizio ripresa di Politano (malissimo Szczesny), gol vittoria di Koulibaly a cinque minuti dalla fine (disastroso Kean, che ha colpito di testa verso la propria porta). La squadra di Spalletti manda i bianconeri a meno 9 e vince la terza gara su tre in questo campionato. Allegri e i suoi ragazzi in fondo a un tunnel: squadra mentalmente fragile che ricade in errore inconcepibili. Le assenze dei sudamericani e di Chiesa sono pesate fino a un certo punto, ma non sono la giustificazione per questa seconda sconfitta nella Serie A in corso.

Il tabellino di Napoli-Juventus 2-1 (primo tempo 0-1)

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (Dal 90' Malcuit); Anguissa, Fabian Ruiz; Politano (Dal 71' Lozano), Elmas (Dal 46' Ounas), Insigne (Dal 73' Zielinski); Osimhen (Dal 90' Petagna). All. Spalletti

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini (Dal 58' De Ligt); McKennie (Dal 72' Ramsey), Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata (Dal 83' Kean), Kulusevski. All. Allegri

Arbitro: Irrati

Gol: 10' Morata (J), 57' Politano (N), 85' Koulibaly (N)

Assist: -

Ammoniti: Elmas, Locatelli, Lozano

La cronaca in 6 momenti chiave

1' - Dopo 20 secondi chance per il Napoli. Taglia dentro Insigne, spizza di testa POLITANO. Alta di pochissimo.

10' - MORATA! GOL! 0-1 Juventus. Disastroso disimpegno di Manolas, Morata gli ruba palla e poi batte Ospina con un pallonetto.

43' - INSIGNE sbaglia un retropassaggio di testa, si inserisce KULUSEVSKI, ma é bravissimo in uscita OSPINA a respingere la puntata dello svedese.

57' - POLITANO! GOL! 1-1 Napoli! Tiro a giro di Insigne, sembrava facile per Szczesny che sbaglia la presa e sul ribalzo arriva POLITANO ad insaccare.

75' - RUIZ! Punizione tagliata dentro, esce con i pugni Szczesny, calcia dai 25 metri RUIZ, palla alta di poco.

85' - GOL! 2-1 Napoli. KOULIBALY. Corner da sinistra, incredibile colpo di testa verso la propria porta di Kean, Szczesny respinge, ma il difensore da due passi insacca il tap in vincente.

MVP del match

Kalidou KOULIBALY - Ancora protagonista nei match contro la Juventus. Leader, concreto, fisicamente straripante. Il gol fortunoso nel finale è un premio alla sua grande partita.

La statistica

Massimiliano Allegri non ha vinto nessuna delle ultime 8 partite di campionato (4N, 4P); soltanto due allenatori nella storia della Juventus hanno infilato una striscia più lunga senza alcun successo in Serie A: Carlo Parola nel 1974 (11), Sandro Puppo nel 1956 (due volte, 13 e 8).

Fantacalcio

Promosso - FABIAN RUIZ - Uno dei piú pimpanti in mezzo. Prova a trovare geometrie e ragionare, non difende, ma imposta sempre. Un paio di tiri pericolosi, tanta sostanza.

Bocciato - Wojciech SZCZESNY - Portiere in una crisi senza fine. Al primo tiro vero sbaglia tutto e regala a Politano il gol dell'1-1. Errore decisivo.

