Napoli-Juventus continua anche negli spogliatoi. Dopo il verdetto del campo, Allegri si è infastidito parecchio per le continue proteste in panchina di Spalletti e gliel'ha fatto notare a fine partita (DAZN che hanno spiegato l'accaduto. Non si è fatta attendere la risposta di Spalletti... continua anche negli spogliatoi. Dopo il verdetto del campo, che ha visto trionfare il Napoli 2-1 grazie ai gol di Politano e Koulibaly, i due tecnici si sono presi a male parole. Il perché?si è infastidito parecchio per le continue proteste in panchina die gliel'ha fatto notare a fine partita ( ecco la nostra moviola ). Questa la ricostruzione fatta dai bordocampisti diche hanno spiegato l'accaduto. Non si è fatta attendere la risposta di Spalletti...

Le parole di Spalletti

Cosa è successo con Allegri? Non me l'aspettavo questo faccia a faccia. Sono andato a salutarlo all'inizio e poi alla fine, ma era andato via e lo volevo salutare adesso. Non c'è stata nessuna frizione. Ho sempre perso, caz... Una volta che vinco mi vieni a fare la morale?

Questo il commento di Spalletti che si gode il successo con la Juventus, ma è rimasto un po' sorpreso da questa reazione di Allegri...

