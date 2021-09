4a giornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Classifiche e risultati

Serie A Spalletti: "Questo Napoli sa bene dove vuole andare" 11 ORE FA

Voto 10…al Napoli primo da solo

Quattro su quattro, 12 punti su 12, primo posto solitario come non accadeva da febbraio 2018, con Sarri in panchina. Inizio meraviglioso del Napoli, che sotto la guida di Spalletti ha ritrovato unità, prestazioni e gol. Gli azzurri a Udine hanno impressionato per convinzione e strapotere tecnico. Ora trasferta a Genova contro la Sampdoria per continuare il percorso perfetto. L’entusiasmo in città è già alle stelle.

Voto 9…a un’Inter formato Scudetto

6-1 al Bologna, per scacciare subito i pensieri negativi dopo il 2-2 di Genova. Bene Lautaro, bene Dzeko, bene Barella, bene Skriniar, ma bene anche Vecino e Dumfries. L’Inter di Inzaghi è una macchina che viaggia ad alta velocità, sulla scia dello scorso anno e che ha tutto per ripetersi. Rosa forte, giocatori con personalità e tante soluzioni offensive: elementi che la mantengono favorita. A Firenze c’è subito un piccolo esame di maturità: se i nerazzurri sono quelli di sabato, non falliranno l’obiettivo.

Voto 8…alla prima di Tudor e di Mazzarri

Cambiare, a volte, porta benefici immediati. Se non altro Verona e Cagliari hanno ricevuto una scossa mentale dagli arrivi in panchina di Igor Tudor e Walter Mazzarri. I veneti hanno piegato 3-2 in casa la Roma, il Cagliari stava per espugnare l’Olimpico biancoceleste ed è stato beffato soltanto dal bolide nel finale di Cataldi. Due risultati positivi, per due formazioni che hanno ottimi giocatori e che meritano una classifica migliore. La scarica di adrenalina è arrivata.

Voto 7…a Torino e Fiorentina, squadre toste

Ivan Juric e Vincenzo Italiano. Due tecnici bravi, preparati, ambiziosi. Due che hanno stravolto umori e modo di interpretare il calcio di due squadre, Torino e Fiorentina, che fino a qualche mese fa sembravano essere sprofondate in un abisso depressivo senza fine. E invece idee al potere. Il Toro aggredisce alto, azzanna l’avversario, lo tormenta e poi lo colpisce. La Viola attacca in massa, con centrocampisti che si inseriscono di continuo ed esterni che tagliano dentro al campo. Due formazioni rivitalizzate e ora nelle zone alte della classifica. Per rimanerci nell’infrasettimanale arrivano Inter e Lazio, non certo due passaggiate di salute.

Italiano: "Inter? A Firenze il pubblico può fare la differenza"

Voto 6…all’Atalanta, che sembra essere meno cattiva

0-1 molto bugiardo a Salerno. La sufficienza la Dea se la conquista per i tre punti conquistati. Una “vittoria da grande” si sarebbe detto in alcuni casi. In realtà contro il fanalino di coda del campionato è arrivata una prestazione di enorme sofferenza e solamente i legni, le parate di Musso e gli errori dei giocatori di Castori hanno evitato un clamoroso ko all’Arechi. L’Atalanta di questo inizio di stagione appare meno determinata e convinta rispetto al passato. Ma, come accaduto in passato, magari è una sensazione passeggera che poi sfocia in un solito grande girone di ritorno.

Voto 5…alla Lazio di Sarri, troppo vulnerabile

11 gol fatti e sei subiti. Con la Lazio di Sarri ci si diverte sempre. Un po’ meno divertiti sono i tifosi biancocelesti, che dopo la sconfitta con il Milan si aspettavano un’altra reazione. E invece la squadra capitolina ha sofferto con il Cagliari, è stata rimontata, è andata sotto dopo la rete dell’ex Keita e infine si è salvata grazie alla prodezza di Cataldi. Un punto non esaltante per una squadra che dietro concede ancora troppo. Si può fare meglio.

Voto 4…alla Roma spenta di Verona

Sconfitta inattesa. La Roma di Mourinho prima della trasferta di Verona era in volo, trascinata da un vortice di entusiasmo. E invece al Bentegodi è arrivato un passo falso imprevisto, che toglie qualche certezza alla truppa giallorossa. Urge una reazione immediata, per dimostrare che il ko contro i veneti è solo frutto di stanchezza e normale calo di tensione. Mourinho è stato abbastanza duro nel post partita e ha subito scosso la squadra. Giovedì all’Olimpico arriva l’Udinese e non ci sono margini per altri errori.

Mou bacchetta i giornalisti: "E' una conferenza prepartita, perché fate domande post?"

Voto 3…a un Sassuolo meno brillante

Due sconfitte di fila, che fanno seguito allo 0-0 interno con la Samp. Il Sassuolo di Dionisi fatica a decollare, non trova ritmo e non trova aiuto nemmeno dai suoi tanti giocatori di qualità offensivi. Boga irriconoscibile, Berardi abulico, Djuricic scostante, Raspadori e Scamacca non ancora determinanti. Lo 0-1 con il Torino sicuramente rappresenta la peggior prova delle quattro offerte dal nuovo Sassuolo, che ora ha bisogno di svoltare. Atalanta, Salernitana e Inter, nelle prossime tre, ci diranno di più sui neroverdi.

Voto 2…all’Empoli di Andreazzoli, che ha diversi problemi da risolvere

Ahi, ahi, ahi. Se togliamo la sporadica impresa dello Stadium contro la Juventus, l’Empoli visto finora è una delle delusioni di questo inizio di campionato. La debacle, netta e meritata, contro la Samp segue il ko con il Venezia. Due sconfitte interne che accendono subito un campanello d’allarme in casa toscana. I problemi fisici di Tonelli stanno privando l’Empoli di un leader difensivo che manca troppo. Trasferta a Cagliari, Bologna e poi Roma prima della sosta: se non arrivano risultati positivi, si mette male.

Voto 1…al Bologna di Mihajlovic, che quando spegne la luce...

Ormai conosciamo il Bologna giovane di Mihajlovic, che ogni tanto spegne la luce ed incorre in giornate tipo sabato. Sommerso di gol e schiacciato da un’Inter superiore, ma anche troppo libera di punire. Era già accaduto in agosto contro la Ternana in Coppa Italia, si è verificato anche a San Siro. In generale nell’ambiente bolognese non sono più tanto tollerate esibizioni del genere. Toccherà al tecnico serbo richiamare attenzione e ordine, con i toni morbidi che lui sa perfettamente usare.

Mihajlovic: "6 gol dall’Inter può capitare. Non è una tragedia"

Voto 0…ai secondi tempi della Juventus

0 gol fatti nei secondi tempi, 0 gol con subentrati, 7 punti persi da situazione di svantaggio, 0 clean sheets e 2 punti conquistati in quattro giornate. La Juventus ha un problema nella gestione della partita, nelle prestazioni nelle seconde frazioni di gara e nel reagire ad un gol avversario. Numeri chiari, che certificano una situazione molto complicata per Allegri, che si trova già con le spalle al muro a settembre. Se la Juventus vuole rimettersi in corsa per lo Scudetto deve cambiare marcia e dimostrare di poter reggere nell’arco dei 90 minuti. Se la squadra bianconera non cambia subito rotta, anche chiudere nelle prime quattro posizioni diventerà impossibile.

Serie A 2021-22, le 20 formazioni tipo dopo il calciomercato

Serie A Mihajlovic: "6 gol dall’Inter può capitare. Non è una tragedia" 15 ORE FA