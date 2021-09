6a giornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10… alla dinastia Maldini e al Milan di Diaz

Da Cesare a Paolo, da Paolo a Daniel. L’immagine più bella del weekend ce la regala il Picco di La Spezia, con quell’esultanza spontanea e felice del papà che vede il figlio realizzare il primo gol in Serie A (alla prima da titolare) con la maglia che tutta la famiglia ama da sempre. La dinastia Maldini prosegue, con il rossonero nel cuore. E ne é ben contento Stefano Pioli, che si gode l’ottimo Daniel, che viene premiato dal sempre più decisivo Brahim Diaz nel finale e che tiene la scia di chi è davanti. Il Milan c’è e non ha intenzione di rallentare.

Voto 9… a Victor Osimhen

Strapotere fisico sul campionato. Un gol e un rigore procurato. Nel mezzo un’infinità di scatti ad infilare la burrosa difesa del Cagliari. Il Napoli vince anche nel sesto turno di Serie A, eguaglia la miglior partenza dell’era Sarri e si proietta con entusiasmo all’ultimo impegno pre-sosta. Funziona tutto nella squadra di Spalletti, dall’inserimento del poderoso Zambo Anguissa alle ripartenze feroci guidate dal nigeriano. Primo posto che rispecchia perfettamente l’attuale forza della formazione campana. Per puntare allo Scudetto serve costanza, ma tutto il gruppo azzurro ne è ben consapevole.

Voto 8…alla Lazio di Sarri, Anderson e Immobile

Il derby si chiude con Sarri sorridente sotto la Nord dell’Olimpico con l’Aquila Olimpia sul braccio. Un tripudio. La Lazio vince meritatamente il derby della Capitale e si riscatta dopo un paio di prestazioni non all’altezza. Un Felipe Anderson imprendibile, un Ciro Immobile altruista e assist-man, un Milinkovic-Savic a tutto campo. I gioielli biancocelesti brillano, esaltati da il contropiedismo più che dal Sarrismo. In ogni caso, evidenti passi in avanti.

Voto 7…a una Fiorentina d’alta classifica

0-1 a Udine, quarta vittoria in sei giornate, 12 punti e quarto posto in classifica al pari della Roma. La Fiorentina di Italiano si impone con l’Udinese, grazie anche alle grandi parate di Dragowski, ma anche a una convizione raramente mostrata nelle ultime stagioni. Basta un rigore di Vlahovic per respirare aria buona, quella d’alta classifica che la piazza di Firenze merita. Prima della sosta c’è un impegno discretamente importante al Franchi: arriva il Napoli capolista...

Voto 6…alla Juventus, che vince ma perde due pezzi grossi

Un 3-2 alla fine sofferto, nonostante le tante occasioni sprecate nel primo tempo e un controllo del possesso palla per gran parte del match. Invece la Juventus esce dal lunch match con la Sampdoria con più dubbi che sicurezze. Innanzitutto gli infortuni occorsi a Dybala e Morata, che rientreranno dopo la sosta e che privano i bianconeri di gran parte del loro potenziale offensivo. E poi quella cronica incapacità nel gestire vantaggio e partite. La Juve 2021/22 si complica la vita da sola e non riesce a palesare autorità. Le note positive riguardano le due vittorie consecutive e la crescita di Manuel Locatelli (gol e assist), già leader del centrocampo di Allegri.

Voto 5…a Samir Handanovic, al momento punto debole dell’Inter

Nello scoppiettante 2-2 tra due formazioni forti e determinate come Atalanta e Inter, rimane la perplessità Handanovic. Lo sloveno ancora una volta ha deluso, mostrando incertezze e risultando molto impreciso in alcune situazioni chiave. Paradossalmente, nella squadra di Inzaghi il punto debole pare essere proprio in porta. Samir tante volte ha salvato l’Inter, ma negli ultimi mesi troppi episodi hanno lasciato intendere il suo (comprensibile) calo. Per il futuro pare essere vicino Onana, per il presente servirà l’aiuto del gruppo: senza un ottimo portiere nel lungo termine è davvero difficile vincere.

Voto 4…alle polemiche sulla bottiglietta di Destro

C’è chi si è appellato al regolamento e chi sosteneva che bisognasse annullare il gol e fermare il gioco. In realtà non ci sono norme esplicite a riguardo. Mattia Destro ha segnato il terzo gol del Genoa con un movimento bellissimo, da attaccante vero, siglando la sua personale doppietta. E anzichè apprezzare la qualità del gesto tecnico, si sono scatenate polemice perché in quella corsa verso la porta del Verona, con tanto di pallonetto a Montipò in uscita, l’attaccante del Grifone teneva in mano una bottiglietta d’acqua. In realtà, considerando che Destro non è solito realizzare prodezze del genere, Ballardini potrebbe pensare di farlo sempre giocare con qualcosa in mano.

Voto 3…all’atteggiamento rinunciatario del Cagliari

A prescindere dalla forza del Napoli, non è accettabile vedere giocare una squadra di Serie A in questo modo. Con un solo attaccante (Joao Pedro), senza nessuna spinta, senza inserimenti dei centrocampisti, in una difesa passiva anche dopo aver subito il primo gol. Ospina è rimasto inoperoso, Walter Mazzarri dovrà cambiare atteggiamento se vuole condurre alla salvezza una squadra al momento priva d’identità.

Voto 2…all’eccessiva polemica di Mourinho

“Il calcio italiano è migliorato tanto, è più aggressivo. C’è voglia di vincere. Però purtroppo in una partita fantastica, l’arbitro e il Var non hanno avuto la dimensione per una partita di questo livello. Ha sbagliato sul rigore di Zaniolo, che ha indirizzato il risultato dal 2-0 ad un possibile 1-1. Il secondo giallo a Leiva è importante. Poi tante situazioni simili a Pellegrini che in questa partita non sono andate come con lui contro l’Udinese. Questo è troppo”. Parole pesantissime dello Special One, che riversa le principali motivazioni della sconfitta giallorossa sulle decisioni arbitrali. Onestamente eccessivo per quanto accaduto realmente all’Olimpico, visto che nel complesso la Lazio ha meritato la vittoria. Mou non cambierà mai, la Roma ha invece bisogno di compattarsi e ritrovarsi, già dal prossimo turno contro l’Empoli.

Voto 1…a una Salernitana raramente pericolosa

Castori ha sostenuto nel post partita di essersela giocata alla pari con il Sassuolo. In realtà i campani hanno creato pochissimo al Mapei Stadium e hanno ancora una volta messo in evidenza i loro problemi offensivi. Senza Ribery, l’allenatore della Salernitana non ha ancora trovato una coppia titolare davanti. Gondo, Djuric, Bonazzoli e Simy (ritenuto in ritardo di condizione) non stanno trovando continuità e fiducia. La salvezza pare già adesso un’impresa.

Voto 0…alla fase difensiva del Bologna

Sei dall’Inter, due dal Genoa, quattro dall’Empoli. 12 in tre gare. Dopo i soli due incassati nelle prime tre giornate. La difesa del Bologna fa acqua da tutte le parti. Sia per disattenzioni individuali (vedasi Bonifazi) che per problemi di sistema. Mihajlovic non ha ancora trovato equilibrio e gli emiliani continuano ad incappare in giornatacce come quelle del Castellani. Un peccato, a maggior ragione considerando invece l’apprezzabile parco attaccanti.

