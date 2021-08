L'Udinese conferma il proprio gran periodo di forma in questo avvio di campionato: dopo il pareggio raggiunto in rimonta contro la Juventus, i ragazzi di Gotti conquistano anche la prima vittoria stagionale in campionato. La resistenza e il buon gioco del Venezia di Zanetti dura circa mezz'ora, con i padroni di casa che la sbloccano al 29esimo grazie a Pussetto, bravo nel controllare bene l'invito di Molina e spedire il pallone alle spalle di Lezzerini. Lagunari che accennano una reazione a inizo ripresa trascinati dall'estro di Okereke, ma al 70esimo ci pensa Deulofeu a mettere ulteriormente in discesa il match: conclusione di Arslan respinta da Lezzerini, il numero 10 dell'Udinese - appena entrato - si avventa sulla ribatutta e ribadisce in gol siglando il secondo gol consecutivo in questa Serie A. Nel finale c'è ancora spazio per il gol di Molina, quello che chiude il match sul definitivo 3-0. Può sorridere Gotti, sicuramente soddisfatto della prestazione di sostanza dei suoi, Venezia in crescita, per vincere - però - serve ancora qualcosa di più.

Il tabellino

Serie A Udinese-Venezia 3-0, le pagelle: Molina imprendibile 38 MINUTI FA

UDINESE-VENEZIA 3-0

GOL: 29' Pussetto, 70 Deulofeu, 93' Molina (U)

ASSIST: Molina (1-0), Stryger Larsen (3-0)

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan (dall'80' Jajalo), Walace (dal 91' Udogie), Makengo (dal 60' Deulofeu), Stryger Larsen; Pereyra; Pussetto (dall'80' Okaka). All. Gotti.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Svovoda (dal 78' Schnegg), Ceccaroni; Busio, Crnigoj (dal 71' Vacca), Heymans (dal 57' Peretz); Okereke, Henry (dal 78' Forte), Johnsen (dal 71' Sigurdsson). All. Zanetti

ARBITRO: Livio Marinelli (sez. di Tivoli)

AMMONITI: 53' Heymans (V), 74' Samir (U), 77' Vacca (V), 84' Okaka (U), 90' Schnegg (V)

Classifiche e risultati

La partita in 7 momenti chiave

6' - JOHNSEN SI DIVORA IL VANTAGGIO! Filtrante di Henry che lancia il numero 17 in campo aperto: a tu per tu con Silvestri, non riesce lo scavetto vincente, con l'estremo difensore di casa che è bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo!

15' - ARSLAN A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Il centrocampista friulano si coordina bene e libera un rasoterra indirizzato al palo lontano: Lezzerini si allunga e mette in angolo con un grande intervento!

29' - LA SBLOCCA L'UDINESE! PUSSETTO! Molina si fa tutto il campo palla al piede, arriva al limite dell'area e pesca al centro l'argentino: controllo e tiro che fredda Lezzerini e porta avanti i friulani!

52' - OKEREKE A UN PASSO DAL PARI! L'ex Spezia si libera benissimo, entra in area e calcia rasoterra: Silvestri si distende e con un mezzo miracolo tiene in vantaggio i suoi!

54' - GOL ANNULLATO ALL'UDINESE! AVEVA SEGNATO PUSSETTO! Makengo calcia in porta sul servizio di Molina, Lezzerini respinge e il pallone arriva sui piedi di Pussetto a due passi dalla linea di porta: la palla entra ma la posizione dell'argentino era irregolare!

70' - RADDOPPIA L'UDINESE! DEULOFEU! Sanguinosa palla persa da Busio, Arslan calcia dal limite e trova la respinta di Lezzerini: sulla ribattuta si avventa Deulofeu che trova - così - il secondo gol consecutivo in Serie A!

93' - TRIS DELL'UDINESE! MOLINA! Filtrante in area di Stryger Larsen, Molina sceglie la potenza e da pochi passi insacca con la complicità della traversa!

Il momento social del match

MVP

NAHUEL MOLINA - Ha un motorino sotto i piedi. Corre, brucia gli avversari e serve a Pussetto il pallone che sblocca il match. Nel finale si leva anche la soddisfazione del gol.

L'angolo del fantacalcio

PROMOSSO - PUSSETTO - Gotti gli da fiducia schierandolo dal primo minuto, lui ringrazia e lo ripaga siglando il gol che spiana la strada per la vittoria dell'Udinese.

BOCCIATO - BUSIO: La tensione e l'inesperienza dell'esordio in Serie A si fa sentire, sua la palla persa che porta al gol del raddoppio dell'Udinese.

Cristiano Ronaldo, addio Juve: le immagini dell'arrivo a Lisbona

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/08) UN GIORNO FA