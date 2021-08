L'inizio del campionato di Serie A, in programma il 21 agosto alle 18:30 , segna anche l'aprirsi delle leghe di fantacalcio italiane. Alla consueta asta di inizio stagione, è sempre bene arrivare preparati; il valore di un giocatore, del resto, si misura anche in base alla probabilità che quest'ultimo batta rigori o calci da fermo. Le 20 squadre di Serie A hanno affrontato una campagna acquisti alquanto scialba , che tuttavia ha aggiornato le liste degli specialisti per parecchie compagini.