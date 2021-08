Sampdoria-Milan (qui la DIRETTA SCRITTA ), partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Marassi lunedì 23 agosto alle ore 20.45. Andiamo a vedere le scelte ufficiali di Roberto D'Aversa e Stefano Pioli per questo match d'esordio del nuovo campionato della massima serie.

Le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. All. D'Aversa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. All. Pioli

Sampdoria-Milan, dove vederla in tv e streaming

Sarà visibile in diretta su DAZN tramite smart tv o attraverso app per cellulare, pc e altri device. Il match sarà inoltre visibile su Sky Calcio e Sky Sport Uno, in streaming anche tramite Sky Go.

