Leonardo Spinazzola è in credito con la fortuna: un infortunio maledetto mentre stava giocando un Europeo da urlo non ha fiaccato la sua voglia di vincere e di dimostrare quello che vale. E' lui il protagonista dell'intervista sullo SportWeek in edicola oggi, inserto de La Gazzetta dello Sport. Queste uno stralcio delle dichiarazioni del terzino giallorosso.

Mourinho e Mancini già lo sanno: a novembre tornerò ad allenarmi e a dicembre sarò già in campo (operato lo scorso luglio al tendine d'Achille sinistro, ndr)".

Scudetto e Mourinho

"Se succedesse, penso che però, la povera città di Roma dovrebbero rifarla dopo quel doppio festeggiamento. Mou sembra che scherzi, ma ti dice le cose come stanno".

L'Euro vittoria

"Per vincere non serve uno spogliatoio unito. Serve una squadra che in campo dia tutto, poi fuori puoi mandarti anche a ca**re. Certo, se invece vai anche a cena insieme, come noi, è ancora più bello. Nello spogliatoio dell’Italia eravamo scemi veri, perciò abbiamo trascinato gli italiani. Io un gruppo così scemo e ignorante non l’avevo mai visto: bellissimo".

L'infortunio

"Ho capito subito che mi era saltato il tendine. È arrivato Bryan (Cristante) e gli ho detto che mi ero rotto tutto. Mi passavano davanti tanti pensieri, l’Europeo che se ne andava, il miglior momento della mia carriera e allora è cominciato un mare di lacrime. Il giorno dopo a Coverciano, però, già mi sono sentito meglio. I compagni mi hanno tranquillizzato. La notte ho faticato a prendere sono, ho fatto di nuovo mezz’ora di lacrime, poi mi sono bevuto due birre e ho detto: “Ok, ora basta“.

Gennaio 2020: niente Inter dopo le visite

"Siamo gente con la valigia, ma certe volte ci rimani male. Sono cose che fanno crescere. La mia testa è cambiata lì, è scattato qualcosa, ho detto che da quel momento mi sarei divertito. Certe cose servono a rafforzarti".

