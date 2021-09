Arriva alla quarta giornata il primo acuto dello Spezia di Thiago Motta, che in un vero e proprio scontro diretto contro il Venezia trova la giocata risolutiva al minuto 94. Decide una prodezza di Bourabia, al termine di una gara molto equilibrata. Apre Bastoni nel primo tempo con un sinistro superlativo indirizzato al palo interno della porta di Maenpaa. Il Venezia soffre nella prima frazione, migliora nettamente nella seconda in cui trova il gol del pari con uno stacco aereo di Ceccaroni. Sembra tutto apparecchiato per il pareggio, peccato che Bourabia (entrato nel finale) non sia d'accordo e regali i 3 punti ai suoi. Spezia a quota 4 punti a respirare ossigeno, il Venezia resta fermo a 3.

Il Tabellino

Venezia-Spezia 1-2

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj (55' Peretz), Vacca (75'Heymans), Busio (76'Kiyine); Okereke (62'Aramu), Henry (62' Forte), Johnsen. All: Zanetti.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Erlic (23' Hristov), Nikolaou, Ferrer; S. Bastoni, Sala (71' Manaj), Maggiore (78'Bourabia); Verde (78'Nzola), Antiste (78'Podgoreanu), Gyasi. All: Thiago Motta.

Gol: Bastoni 13', Ceccaroni 59' , Bourabia 94'

Assist: Maggiore, Busio

Ammoniti: Mazzocchi, Ferrer, Vacca, Busio, Heymans

Arbitro: Abisso

La cronaca in 5 momenti chiave

13' - GOOOOLLL DI BASTONI! Super gol di interno sinistro da fuori area su assist di Maggiore. Palla che si stampa sul palo interno e finisce in rete. 0-1 SPEZIA!

59' - CECCARONI!! GOOOLL VENEZIA! Punizione dalla trequarti di BUSIO, stacco aereo di CECCARONI che schiaccia benissimo sul secondo palo! 1-1



L'esultanza di Filippo Ceccaroni, Venezia-Spezia, Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

62' - GYASI!! Che partita! Si accentra dalla sinistra e fa partire un destro indirizzato al secondo palo fuori di poco!

70' - Che giocata di JOHNSEN! Slalom al limite dell'area e destro secco. Fuori di poco.

94' - BOURABIA!!!!! GOOOOOOOOLLLLL SPEZIA!! All'ultimo minuto giocata individuale di Bourabia che conclude magnificamente da fuori e fulmina Maenpaa.

MVP

Simone BASTONI: Mancino spettacolare per il vantaggio dello Spezia, poi una partita di tanta quantità e pochi errori. Uno dei giocatori più interessanti di Thiago Motta, destinato a fare il salto di qualità in questa stagione.

