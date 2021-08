"Io non posso mentire ai tifosi dell’Inter. Forse altri sì, ma io no: sarà una stagione difficile e complicata. Questo va detto per essere corretti nei confronti di tutti, ma va detto anche che saremo competitivi: Inzaghi sta lavorando bene". Parole chiare da parte di Javier Zanetti, a poche ore dall’inizio della nuova stagione. Un messaggio, chissà, anche per Simone Inzaghi: il lavoro del nuovo tecnico non sarà facile, l’Inter parte senza proclami e promesse: "Io non parlo molto, e il mio silenzio credo dica tanto: serve a proteggere l’Inter, a concentrarci sulle questioni di campo. Ma una cosa ai tifosi la dico: noi, ancora una volta, per la maglia nerazzurra daremo tutto".

Le parole di Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, sono arrivate in occasione della manifestazione “Campioni sotto le Stelle”, organizzata dal Comune di Biella. Tanti i temi affrontati, compresi mercato e… Fantacalcio: "Mi è dispiaciuto per l’addio di Lukaku , ci ha dato tanto. Lui e Dzeko sono diversi, però sicuramente Edin è un acquisto importante. Due giocatori da comprare sicuramente al Fantacalcio? Credo costino molto, ma dico Barella e Bastoni...". Un pensiero anche per Antonio Conte, che in due stagioni ha riportato l’Inter al vertice del calcio italiano: "Quando Conte è diventato il nostro allenatore non avevo alcun pregiudizio, l’ho visto lavorare e ho capito immediatamente che il suo unico obiettivo è il bene della squadra che allena. Ha tantissimi meriti nella vittoria dello scudetto, è stato decisivo ".

Tra i principali motivi di interesse della nuova stagione c’è sicuramente il ritorno in Italia di José Mourinho. Zanetti ha parlato del legame ancora forte tra lo Special One e la squadra che ha vinto tutto nel 2010: "Siamo ancora nella stessa chat del Triplete , diciamo che Josè è uno dei più attivi: scrive praticamente ogni giorno. La chiave del nostro successo con lui? E’ uno con idee chiarissime. Nel 2009 abbiamo perso contro il Manchester United e siamo usciti dalla Champions League, nello spogliatoio eravamo tutti tristi e arrabbiati. Josè ha voluto parlare subito con Moratti, proprio lì, davanti a tutti: Presidente, se compriamo quattro o cinque giocatori, nella prossima stagione vinciamo la Coppa. Noi ci guardavamo anche un po’ imbarazzati, ovviamente aveva ragione lui".

