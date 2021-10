Juventus vuole tornare al successo. I bianconeri attendono il Sassuolo a Torino nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A per provare a risalire una classifica che li vede al momento al sesto posto, a -10 dal duo di testa formato da Napoli e Milan. Una partita da non sbagliare e lo sa anche Massimiliano Allegri, che ha parlato così nella conferenza stampa della vigilia. Dopo il prezioso pari ottenuto a San Siro contro l'Inter, lavuole tornare al successo. I bianconeri attendono ila Torino nel turno infrasettimanale valido per laper provare a risalire una classifica che li vede al momento al sesto posto, a -10 dal duo di testa formato da Napoli e Milan. Una partita da non sbagliare e lo sa anche, che ha parlato così nella conferenza stampa della vigilia.

Sul Sassuolo

"Il Sassuolo è una squadra che sa giocare bene a calcio. Giochiamo alle 18.30 di mercoledì e veniamo da una gara di grande attenzione e valore davanti a 60mila persone a San Siro. Dovremo essere bravi perché sarà una gara più complicata da preparare. Bisognerà essere compatti, giocare meglio e fare due gol che non li facciamo da tempo. È una partita da vincere, altrimenti il punto di Milano non avrebbe senso. I ragazzi lo sanno. I punti che abbiamo lasciato all'inizio non ci consentono di avere margini di errore. Con così tante partite importanti ci vuole uno sforzo sotto il piano tecnico e fisico. Con responsabilità".

Svelati alcuni titolari

"Giocano Dybala e Chiesa. Chiesa è un giocatore di livello internazionale. Veniva da tanti impegni ravvicinati. Domenica non è andato in panchina per demerito, ma pensavo la partita sarebbe andata in un certo modo. Anche Perin sarà titolare al posto di Szczesny e rientra De Ligt. Non so se Kaio Jorge giocherà dall'inizio. Ha lavorato bene, sta crescendo. Ha tecnica, è sveglio e conosce bene come si gioca a calcio. Assenti Kean e Bernardeschi".

Sul centrocampo

"Arthur per caratteristiche può sostituire Locatelli, ma possono giocare anche insieme. Il centrocampo lo deciderò domani mattina. Kulusevski a Milano ha fatto un'ottima partita nei primi 60'. Anche Mckennie. C'è una crescita generale e ciò mi consente di fare cambiamenti. E abbiamo recuperato anche Rabiot".

Sull'attacco

"Non è un problema. Anche Dybala sta crescendo di condizione. Morata l'anno scorso ha fatto 21 gol tra Champions e campionato e Chiesa mi pare 14 o 16. Dybala l'anno scorso non c'è stato. E i suoi gol saranno importanti. Ci serviranno anche le reti dei centrocampisti. Chiesa, Dybala, Morata e Cuadrado possono giocare insieme".

Stagione e scudetto

"Se giocano sempre gli stessi a gennaio li butto via, servono altri 20 giocatori. Son ragazzi, non sono motorini. Ogni tanto vanno lasciati a riposo, non è tanto una questione fisica ma mentale. Tutti ogni tanto devo lasciarli fuori. Se riesco a fare una buona gestione della rosa arriviamo in fondo. Con l’Inter abbiamo fatto una buona partita, l’Inter è la favorita per lo scudetto anche se Inzaghi può dire di no. Abbiamo giocato meglio che contro lo Zenit secondo me, poi il calcio è opinabile e tutto dipende dal valore dell’avversario".

