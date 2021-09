Intervistato ai microfoni di Rai Radio Anch'io, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha commentato le diverse situazioni dei top club di Serie A. L'ex allenatore di Juve, Milan e Napoli ha spronato i suoi Blancos a un avvio di stagione atomico: il Real è capolista solitario della Liga , oltre ad aver sconfitto i nerazzurri nell'esordio stagionale in Champions.

Serie A Il Milan è sempre squadra, la Juventus solo per un tempo 24 MINUTI FA

Sul suo periodo a Napoli

"Due anni professionali splendidi, ma so benissimo come funziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c'è sintonia tra società ed allenatore è giusto separarsi, anche quest'anno il Napoli è competitivo. Se può vincere non lo so, ma può competere".

Sulla convivenza tra Spalletti e De Laurentiis

"Sono persone oneste e credo che ci possano essere discussioni, ma alla fine si va d'accordo. Io sono andato molto d'accordo con De Laurentiis e ho conosciuto una piazza splendida".

Spalletti: "Che carattere, abbiamo avuto gli attributi"

Sul periodo di forma dell'Inter

"L'Inter ha tenuto la struttura dello scorso anno cambiando allenatore e alcuni giocatori importanti ma mi sembra una squadra molto solida. Contro di noi ha giocato molto bene, ci ha creato difficoltà, mi sembra una formazione con grande entusiasmo: puo' competere per lo scudetto".

Sulle difficoltà della Juventus

"La Juve è una squadra che ha qualche problema, ha perso delle certezze e fa fatica a ritrovare un'identità precisa. Alla fine però credo che verrà fuori e sarà fra le candidate alla vittoria finale".

Allegri e la difesa a 3: "Non vi piace? Niente. Faccio ciò che..."

Sulla nuova Roma di Mourinho e sul Milan di Pioli

"Mourinho ha trovato una piazza adatta alle sue capacità e qualità caratteriali, ho pensato subito che fosse la piazza giusta per lui e alla fine lo sarà, spero davvero che la Roma riesca a vincere con Mou, così come spero nel Milan, perchè sono due squadre alle quali sono molto legato”.

Sulla proposta di giocare un Mondiale ogni due anni

"Visto che ci siamo facciamolo tutti gli anni, poi nei club avremo rose da 40 giocatori e non più 25. A parte le battute, questo è un problema serio, il calendario è già troppo intasato, purtroppo la pandemia ha complicato ancora le cose. E’ chiaramente da rivedere, non so come, ma ci sono partite che hanno poco senso. Tra Fifa e Uefa qualcosa va fatto, non mi pare che vadano d’accordo in questo momento ma un accordo va trovato perchè la pressione sui giocatori è troppa”.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Serie A Inter, il punto sugli infortuni: ottimismo Correa, Vidal ai box 3 ORE FA