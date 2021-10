Tante occasioni, pericoli creati da entrambe le parti ma la gara del Ferraris non si sblocca dallo 0-0. La sfida salvezza tra Genoa e Venezia non trova un vero vincitore, con i ragazzi di Zanetti che - comunque - possono sorridere per un punto importante conquistato su una diretta concorrente. Anche perchè a fare la partita è il Genoa, pericolosa con i palloni al veleno di Rovella e un pressing offensivo che manda in crisi il Venezia soprattutto nei minuti iniziali del match. Gli ospiti - però - non si scompongono, prendono le misure e nel finale rischiano addirittura di trovare il colpo da tre punti con i tentativi di Henry prima e Caldara poi, entrambi disinnescati dal solito Sirigu - per questo uomo partita del match. Finirà così, tra i fischi di Marassi e la delusione di Ballardini per il quarto pareggio delle ultime sei uscite di campionato.

Ad

Il tabellino

Serie A Genoa-Venezia: probabili formazioni e statistiche 29/10/2021 A 10:39

GENOA-VENEZIA 0-0

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito; Sturaro (dal 64' Toure), Badelj, Rovella; Galdames (dal 64' Kallon); Destro (dal 56' Ekuban (dall'85' Buksa)), Pandev (dal 45' Caicedo). All. Ballardini

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi (dal 45' Ebuehi), Caldara, Ceccaroni, Haps (dall'84 Molinaro); Crnigoj (dal 68' Kiyine), Busio, Tessmann; Okereke, Henry (dall'84 Forte), Aramu (dal 77' Peretz). All. Zanetti

ARBITRO: Maurizio MARIANI (sez. di Aprilia)

AMMONITI: 37' Biraschi (G); 33' Mazzocchi, 43' Caldara, 67' Aramu (V)

La partita in 7 momenti chiave

6' - DESTRO SI ACCENDE! Girata spalle alla porta e conclusione centrale che Romero riesce a bloccare in due tempi!

8' - ROMERO SALVA SU GALDAMES! Uscita coi pugni sulla punizione scodellata in mezzo da Rovella, sul proseguimento dell'azione Galdames prova a calciare dal limite ma trova ancora la risposta di Romero!

53' - MIRACOLO DI SIRIGU! Colpo di testa ravvicinato di Caldara sulla sponda in mezzo di Herny, Sirigu è attento e riesce ad allontanare il pallone in qualche modo!

62' - EKUBAN SFIORA IL GOL! Servito da Criscito al centro dell'area, il neo entrato calcia a botta sicura trovando la provvidenziale parata di Romero!

81' - HENRY DAL NULLA! Tiro-cross di Peretz deviato dal colpo di testa di Henry: Sirigu salva il Genoa con un gran riflesso!

82' - ANCORA SIRIGU PROVVIDENZIALE! Colpo di testa di Caldara, risposta attenta del solito Sirigu!

86' - KIYINE DA FUORI! Destro a cercare il secondo palo, palla fuori di pochissimo!

Davide Ballardini, Genoa-Venezia Credit Foto Getty Images

MVP

Salvatore SIRIGU - Pochi interventi ma tutti provvidenziali: sui colpi di testa di Caldara e Herny mette in luce nuovamente quei riflessi fondamentali per salvare il Genoa dal peggio.

L'angolo del fantacalcio

PROMOSSO - ROMERO: Come il collega avversario, si mette in luce con diversi interventi provvidenziali per non permettere al Genoa di passare in vantaggio.

BOCCIATO - PANDEV: Nonostante il prolungato pressing offensivo del Genoa non riesce mai realmente a mettersi in luce. Poco spazio e pochi palloni giocabili.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Venezia-Salernitana 1-2, le pagelle: brilla Bonazzoli, male Romero 26/10/2021 A 19:03