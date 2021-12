Addio ai sogni di mercato bianconeri, almeno a gennaio. A pochi minuti dall'inizio della trasferta di Bologna, Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha confermato ai microfoni di DAZN che quello di riparazione non sarà un mercato caratterizzato da colpi in entrata della Vecchia Signora: "L'aumento di capitale servirà per far quadrare i conti di squadra, ma non per colpi di teatro in termini di mercato a gennaio". Il dirigente spegne così i rumor di mercato che si erano accesi nelle ultime settimane, mettendo forse in pausa il sogno chiamato Dusan Vlahovic.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

"La società viene da due anni di Covid e oggi siamo molto concentrati nel rilancio, impegnati a riflettere e valutare bene per poi fare quello che il conto economico ci permetterà di fare. Non necessariamente dovremo vendere, ma dobbiamo chiudere il semestre e guardare bene ai conti per poi, a metà febbraio, fare dei piani sulla prossima stagione. Non sarà un mercato di gennaio né interessante, né impegnativo". Arrivabene non chiude però la porta a potenziali operazioni in uscita, nell'ottica dello sfoltimento di una rosa che possa abbracciare, in estate, forze fresche in quei reparti che più sembrano necessitarne.

