"Ha ragione Guardiola, quando affronti l'Atalanta è come andare dal dentista". A dirlo, nella conferenza stampa odierna, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. "Ne puoi uscire anche indenne ma il male lo senti sicuramente, per aggressività stile di gioco e intensità sono difficili da affrontare e ora sono migliorati tanti anche nel palleggiare".

"Ho spesso letto i numeri perché questo gruppo ha certe caratteristiche, quindi vado a vedere ciò che ha fatto nei periodi precedenti. La Lazio ha fatto un ingresso in Champions negli ultimi anni, lo ha fatto nel periodo in cui Inter e Milan non c'erano, o comunque erano in un periodo marginale. Ora si è un po' complicato il tutto, il mio arrivo non può capovolgere tutto, si può iniziare un percorso con il lavoro, la determinazione e la fame si possono capovolgere certe aspettative, ma sono percorsi lunghi. Alla fine vedo anche in Europa vincono quasi sempre le squadre economicamente più forti, qualche posizione la si può ribaltare, ma ribaltare tutto diventa complicato".

