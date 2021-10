Pessina ma, soprattutto, si fa stendere da un Milan scintillante, capace di andare in gol dopo 21 secondi con Calabria. C'è la reazione dei padroni di casa con i soliti Zapata e Malinovskyi, ma il Milan continua a spingere. Tonali segna il 2-0, Leão il tris nella ripresa. Non c'è partita! Solo nel finale il tentativo di rimonta dei bergamaschi con il rigore di Zapata e il gol di Pasalic. Certo, tanta paura per i rossoneri che però stringono i denti e passano al Gewiss Stadium, restando alle spalle Kjaer, ma che prova d'autorità di Tonali che dimostra di essere diventato Dopo la sconfitta al fotofinish con l'Atlético Madrid , serviva una grande risposta in campionato per il Milan. C'era però la trasferta contro un'Atalanta in salute (almeno per quanto riguarda i risultati). La formazione di Gasperini già priva di Gosens perde però anchema, soprattutto, si fa stendere da un Milan scintillante, capace di andare in gol dopo 21 secondi con. C'è la reazione dei padroni di casa con i soliti Zapata e Malinovskyi, ma il Milan continua a spingere.segna il 2-0,il tris nella ripresa. Non c'è partita! Solo nel finale il tentativo di rimonta dei bergamaschi con il rigore die il gol di. Certo, tanta paura per i rossoneri che però stringono i denti e passano al, restando alle spalle del Napoli in classifica . Grande prestazione di squadra, ottimo il ritorno di, ma che prova d'autorità diche dimostra di essere diventato sempre più leader del centrocampo del Milan

Tabellino

Atalanta-Milan 2-3 (0-2 primo tempo)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral (46' Koopmeiners), Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler (87' Pasalic), Maehle (56' Muriel); Malinovskyi (56' Ilicic), Pessina (24' Giu.Pezzella); D.Zapata. All. Gian Piero Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Theo Hernández (80' Ballo-Touré); Tonali (80' Bennacer), Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz (74' Messias), Leão (90' Pellegri); Rebic. All. Stefano Pioli

Marcatori: 1' Calabria (M), 43' Tonali (M), 78' Leão (M); 86' rig. D.Zapata (A), 90+3 Pasalic (A)

Arbitro: Marco Di Bello, sezione di Brindisi

Ammoniti: 40' de Roon, 42' Brahim Díaz, 52' Tomori, 85' Messias, 88' Leão, 90+4 Pioli (all. Milan)

Espulsi: nessuno

La cronaca in 11 momenti

1' GOL DEL MILAN- Rossoneri subito in vantaggio con il gol di Calabria in tap-in. Incredibile, sono bastati 21 secondi. Theo Hernández trova Calabria in area, Musso la lascia lì sulla conclusione del capitano del Milan che ribadisce in rete.

Calabria a segno in Atalanta-Milan - Serie A 2021-2022 Credit Foto Getty Images

14' ATALANTA VICINO AL GOL - Zapata supera Calabria e Kjaer, conclusione deviata da Maignan, ma Malinovskyi non a riesce segnare vista l'opposizione di Tonali, poi Tomori salva sulla linea.

18' MUSSO DICE NO A DIAZ - Leão cambia campo per Rebic, il croato non trova spazio ma scarica per Brahim Díaz che arriva al tiro dal limite: c'è Musso che respinge col piede.

20' PARATA DI MAIGNAN - Dopo Musso, anche Maignan fa vedere di essere importante. Zappacosta rientra sul sinistro e va al tiro, ma il francese si tuffa e devia in angolo.

21' MAIGNAN SU ZAPATA - Dal conseguente corner arriva il colpo di testa di Zapata, ma Maignan si supera e manda ancora in angolo.

43' GOL DI TONALI - Raddoppio Milan con Tonali che ruba palla a Freuler e poi spiazza Musso per il 2-0 dei rossoneri.

L'esultanza di Tonali dopo il gol del raddoppio in Atalanta-Milan - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

45' KESSIÉ SFIORA IL PALO - Theo Hernández questa volta non riesce a sfondare, c'è però Kessié alle sue spalle che fa partire un destro ad effetto. Palla che sfiora il palo alla sinistra di Musso.

59' MIRACOLO DI MUSSO - Gran palla di Rebic per Saelemaekers che va di testa a due passi dalla porta, ma Musso si supera e manda in angolo.

78' GOL DI LEÃO - Il Milan riparte veloce con Theo Hernández, poi Messias fa il velo per Leão che con un destro a giro non perdona Musso.

Leão esulta per il gol in Atalanta-Milan - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

86' ZAPATA LA RIAPRE - La partita non vuole finire e l'Atalanta prova a riaprirla. Conclusione di Zappacosta deviata col braccio da Messias: l'arbitro concede il rigore dopo aver rivisto l'azione alla VAR. Dal dischetto si presenta Zapata che batte Maignan.

90+3 PASALIC CONTINUA LA RIMONTA - L'Atalanta ci crede fino all'ultimo e in pieno recupero firma il 2-3 con Pasalic. Tutto merito di Zapata che sfonda sulla destra e mette una palla facile facile per l'ex di turno.

Il momento social

Tonali mette d'accordo tutti...

La statistica chiave

19 - I punti conquistati dal Milan dopo 7 giornate. Eguagliato il record di punti fatti in questa prima parte di campionato: il miglior avvio, dalla regola dei tre punti a partita, era proprio 19 nella stagione 2003-2004. C'era Ancelotti in panchina e il Milan vinse poi lo Scudetto.

MVP

Sandro TONALI - Il ragazzo cresce sempre di più. Prestazione totale dell'ex Brescia, che prima compie un salvataggio miracoloso su Malinovskyi e poi trova il raddoppio, rubando palla e non sbagliando davanti a Musso. Ma ancora tante e tante altre giocate di grande classe a centrocampo.

Sandro Tonali, Atalanta-Milan, Serie A 2021/22. Getty Images Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

Promosso: Theo HERNANDEZ - La sua posizione accentrata è un rebus irrisolvibile per l'Atalanta, tanto che è decisiva per l'1-0 di Calabria e il 3-0 a di Leão. A tabellino va un assist, che si aggiunge a un alto voto in pagella.

Bocciato: Juan MUSSO - Non perfetto in occasione del vantaggio di Calabria a pochi secondi dal fischio d'inizio. Buon intervento su Saelemaekers nella ripresa, ma i tre gol subiti pesano tanto.

Pagelle

