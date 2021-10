Bisogna rispondere ai successi di Juventus e Inter , quindinon possono perdere punti preziosi per la loro classifica . Proprio ora che il Milan è nelle primissime posizioni, confermando le sue ambizioni da Scudetto, mentre laha cominciato a carburare sia in campionato che in Champions (in settimana il primo successo con lo Young Boys ). Gasperini ritrovaal centro della difesa e, in Champions, ha visto il rientro di. Per ora il colombiano parte però dalla panchina: confermato il tridente Pessina-Malinovskyi-Zapata. Fuori causa: confermata la lesione di terzo grado al bicipite femorale della coscia destra. Nel Milan mancano ancora sia Ibrahimovic che Giroud, ecco che Pioli è costretto a far giocareprima punta per l'ennesima volta in questa stagione. A centrocampo c'è la coppia, con l'ivoriano in campo dal 1' nonostante le ultime voci lo davano in panchina per riposarsi. Ritrova la maglia da titolare