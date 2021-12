BERGAMO GIALLOROSSA! La Roma batte 1-4 l’Atalanta in trasferta, ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato e raggiunge momentaneamente il 5° posto. Dopo un periodo complicato a livello di risultati, la truppa di José Mourinho ritrova il ritmo europeo. A segno Tammy Abraham con un fantastica doppietta, Zaniolo e Smalling, ad annullare l'effetto dell'autorete di Cristante su tiro di Muriel. KO pesante per l’Atalanta di Gasperini, che torna a conoscere la sconfitta dopo 76 giorni a tutto gas e rischia di cedere il 3° posto al Napoli di Spalletti (in campo domenica sera contro il Milan).

La Roma è andata a segno al primo minuto di gioco in Serie A per la prima volta da febbraio 2018 (Cengiz Ünder v Verona dopo 43 secondi). Sprint. (OPTA)

Atalanta-Roma 1-4 (1-2 primo tempo)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti (34' Muriel); Hateboer (78' Zappacosta), De Roon, Freuler, Pezzella (78' Mahele); Ilicic (46' Malinovskyj), Pasalic (64' Miranchuk); Zapata. All. Gasperini

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (91' Bove), Cristante, Mkhitaryan (88' Calafiori), Vina; Zaniolo (70' Shomurodov), Abraham (91' Kumbulla). All. Mourinho

Arbitro: Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia

Gol: 1' Abraham, 27' Zaniolo, 46' aut. Cristante, 72' Smalling, 82' Abraham

Assist: Veretout (0-2 Roma), Veretout (1-3 Roma)

Ammoniti: De Roon, Zaniolo, Ibanez, Mancini

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

1'- RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 1-0 ROMAAAAAA! ABRAHAMMMMMM! Scambio nello stretto Zaniolo-Abraham, l'inglese spazza via Djimsiti, entra in area, calcia e supera Musso con un pallonetto provocato dal tocco in scivolata di Toloi.

20'- DJIMSITI SFIORA IL PAREGGIO! Palla su Zapata, sponda per il centrale albanese, destro a giro dal limite dell'area e bella risposta di Rui Patricio in angolo.

27'- RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 2-0 ROMAAAAA! ZANIOLOOOOOOO! Contropiede perfetto dei giallorossi! Appena dopo la metà campo Zaniolo sceglie Veretout con il tacco, il francese gliela fa tornare in profondità, l'ex Inter resiste alla carica di Djimsiti e batte Musso sul primo palo.

46'- RETEEEEEEEEEEEEE! RIAPRE TUTTO L'ATALANTAAAAA! AUTORETE DI CRISTANTE! Palla di Ilicic per Muriel, destro secco dai 17 metri, deviazione decisiva di Cristante e Rui Patricio spiazzato.

68'- IL VAR ANNULLA IL PAREGGIO DELL'ATALANTA! I bergamaschi avevano pareggiato con un colpo di testa di Zapata deviato da Cristante, ma il VAR ha annullato per posizione irregolare di Palomino. L'argentino ha partecipato in maniera attiva dopo la deviazione di Zapata.

72'- RETEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 3-1 ROMAAAAAAA! SMALLINGGGGGGGG! Punizione perfetta di Veretout sul secondo palo, Smalling sbuca da sotto le foglie e con la tibia batte Musso sotto la traversa.

82'- RETEEEEEEEEEEEEEEEEE! 4-1 ROMAAA! DOPPIETTA DI ABRAHAMMMMMM! Veretout riceve da Shomurodov e scarica il destro, la palla rimpallata finisce sui piedi di Abraham che calcia di prima intenzione e la mette sotto la traversa.

Il momento social

MVP

Tammy ABRAHAM - Sblocca la partita dopo meno di un minuto con un gran gol, un mix di determinazione e tecnica. Dialoga con i compagni, si abbassa spesso a prendere palla. E blinda il risultato con un destro sotto l'incrocio. Monumentale.

Fantacalcio

Il migliore

Nicolò ZANIOLO - Una partita che è una specie di dedica a tutti coloro che tra agosto e settembre hanno scommesso di lui convinti che potesse tornare in forma. Beh, direi che ci siamo! (Finalmente).

Il peggiore

Juan MUSSO - Il modo peggiore per iniziare il vostro sabato di fantacalcio. Pregate affinché i vostri giocatori di movimento facciano piovere bonus per recuperare questo -4.

Le pagelle

Gasperini: "Passaggio agli ottavi era alla portata, peccato"

