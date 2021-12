"Suning Eyes Fresh Attempt to Attract New Backers for Inter Milan" - Suning, nuovo tentativo di attirare nuovi sostenitori per l'Inter.

Inter di nuovo in cerca di soldi? Secondo "Bloomberg", Suning sarebbe al lavoro con un advisor per esaminare una serie di possibili cessioni di attività nel tentativo di sostenere le sue finanze, secondo le persone.

Ad

Secondo la ricostruzione - riportata da Calcio e Finanza - sarebbe stato misurato in modo informale l’interesse di potenziali investitori nel fornire nuovi finanziamenti a livello di equity per l’Inter: in questo senso Suning potrebbe avviare un processo formale per vendere una partecipazione nella società all’inizio del prossimo anno. Non c'è certezza di una transazione, ma le deliberazioni da parte di Suning sono in corso.

Champions League Inzaghi: "Fase assestamento? Avevamo bisogno di conoscerci" 16 ORE FA

Rewind

Già lo scorso anno, il fondo di private equity BC Partners aveva avviato colloqui su un potenziale investimenti nella società nerazzurra. Allora la trattativa non andò in porto, così come finì in un nulla di fatto l'interesse da parte di PIF, fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che virò poi sul Newcastle.

Suning allora preferì stringere un accordo con il fondo USA OAKTREE per un finanziamento da 275 milioni di euro concesso alla controllante lussemburghese Great Horizon, dando in pegno le quote del club: in questo modo l'Inter riuscì a pagare gli stipendi della squadra.

Rifinanziamento in vista

L’Inter intanto lavora anche sul tema rifinanziamento: è prevista nel primo trimestre de 2022 la conclusione dell’operazione con Rotschild per rifinanziare i bond da 375 milioni con un nuovo bond da 400 milioni.

Messi vince il suo 7° Pallone d'Oro: rivivi la premiazione

Champions League Inzaghi: "Lautaro sta bene, per De Vrij vediamo" 19 ORE FA