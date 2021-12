Continua a volare il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che dopo il complicato avvio di stagione infila la quarta vittoria nelle ultime 5 uscite di Serie A. L’ultima la più prestigiosa, perché contro la Roma di José Mourinho, freddata per 1-0 dal bel gol di Svanberg al 35’ del primo tempo. Un Bologna tosto, solido e con qualità nella sua produzione offensiva; che ha trovato continuità in questo 3-4-2-1 in cui la difesa si trova comunque molto ben protetta. Un po’ deludente la Roma. I giallorossi infatti ci provano col predominio territoriale, ma Skorpuski non è mai chiamato a clamorose parate. La nota dolente per Mourinho, oltre al ko, arriva però dalla situazione diffidati. Una Roma già in emergenza dovrà infatti fare a meno nella sfida contro l’Inter di due pedine importanti: Abraham e Karsdorp, entrambi ammoniti al Dall’Ara.

Il tabellino

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov-Olsen (80’ De Silvestri), Svanberg, Domínguez (90' Vignato), Hickey; Soriano, Barrow (90' Orsolini); Arnautovic (16’ Sansone).

Roma (3-5-2): Rui Patrício; Mancini (73’ Vina), Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout (63’ Cristante), Diawara (46’ Perez), Mkhitaryan, El Shaarawy (46’ Shomurodov); Zaniolo, Abraham.

Gol: 35’ Svanberg.

Assist: /

Note – Ammoniti: Soriano, Skorupski, Sansone; Abraham, Zaniolo, Karsdorp.

Il momento social

La cronaca in 5 momenti chiave

19’ OCCASIONE ROMA! ABRAHAM! L'inglese è perfetto ad attaccare lo spazio e la palla di Karsdorp è deliziosa: l'unica cosa rivedibile è il colpo di testa di Abraham, che tutto solo mette sull'esterno della rete da posizione favorevole.

35’ GOL! BOLOGNA AVANTI! SVANBERG! Sansone porta via un uomo col suo movimento e libera lo spazio per il destro a giro del centrocampista svedese, che prima sbaglia in controllo ma poi la piazza benissimo all'angolino con una conclusione dal limite. Bologna avanti.

65’ OCCASIONE ROMA! Soumaoro scivola, Abraham scappa a sinistra, ma anziché andare verso la porta prova servire Zaniolo al centro: il pallone è intercettato da Medel e la chance della Roma sfuma.

69’ ANCORA CHANCE PER MKHITARYAN! Bella palla in ripartenza di Cristante, Mkhitaryan si trova il pallone giusto ma dopo essere rientrato spara su Skorupski. E l'azione sfuma.

83' QUASI RIGORE PER LA ROMA. Quasi nel senso che c'è fuorigioco prima del fallo, quindi nulla di fatto. L'arbitro fischia il fallo di Dominguez su Mkhitaryan, ma per fortuna del centrocampista del Bologna l'armeno parte in offside. E dunque nessun rigore per i giallorossi. Che rischio per il Bologna.

MVP

Svanberg. Avrà anche sbagliato lo stop, ma come calcia poi di mezzo esterno è davvero una delizia. Al di là del gol partita comunque tostissima dello svedese, che in mezzo al campo si dimostra un bel martello e protegge bene la difesa.

Le pagelle

A seguire nel corso della serata...

Fantacalcio

PROMOSSO: Skorupski. Clean sheet e qualche buon intervento.

BOCCIATO: Abraham. Nel primo tempo ha una bella occasione di testa su cui doveva fare meglio. E il giallo che gli fa saltare l’Inter porta anche mezzo voto in meno.

