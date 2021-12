Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 7 – Seppur non sia chiamato a clamorosi miracoli, gioca una partita sempre attenta e si fa trovare pronto su tutte le conclusioni della Roma.

Ad

Adama SOUMAORO 6 – Uno scivolone rischia di costargli grosso, ma Abraham è frettoloso e spreca.

Serie A Mourinho: "Sto male per Zaniolo. Fossi in lui penserei a non rimanere in A" UN' ORA FA

Gary MEDEL 7 – Ormai si muove davvero in maniera navigata da centrale di difesa. Prestazione di alto livello stasera, con almeno un intervento decisivo.

Arthur THEATE 6,5 – La scoperta di questa stagione. Difensore di sostanza, con piedi buoni per le uscite e ottima velocità. Contiene alla grande Zaniolo&co.

Andreas SKOV-OLSEN 5,5 – Non è ancora quello di qualche mese, deve ritrovare un po’ di fiducia e di condizione. Dall’80 Lorenzo DE SILVESTRI – sv.

Mattias SVANBERG 7 – Avrà anche sbagliato lo stop, ma come calcia poi di mezzo esterno è davvero una delizia. Al di là del gol partita comunque tostissima dello svedese, che in mezzo al campo si dimostra un bel martello e protegge bene la difesa.

Nicolas DOMINGUEZ 6,5 – Per sua fortuna Mkhitaryan è in fuorigioco nell’occasione finale che gli era costato il rigore. A parte quell’episodio, infatti, gioca una partita di grandissima sostanza in mezzo al campo. Dal 90’ VIGNATO – sv.

Aaron HICKEY 6 – Parte bene, ma poi Karsdorp gli crea qualche grattacapo e alla fine si becca anche un giallo.

Roberto SORIANO 6 – Ancora a secco di gol, stasera parte un po’ in sordina ma dopo l’uscita di Arnautovic diventa comunque una pedina importante per l’uscita palla.

Musa BARROW 6 – Anche per lui nulla di clamoroso in campo stasera, ma si muove bene e lavora per la squadra. Dal 90’ ORSOLINI sv.

Marko ARNAUTOVIC – sv. Dal 16’ Nicola SANSONE 6,5 – Decisivo con il suo movimento per liberare la giocata di Svanberg. Ingresso a freddo che non ne inficia la prestazione, anzi.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 7 – Il suo Bologna ha un’identità e una solidità, un’idea di gioco chiara e una bella grinta. I problemi di inizio campionato sono un lontano ricordo. Quarta vittoria nelle ultime cinque. Stessi punti della Juventus. Non male.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 – Incolpevole sul gol.

Gianluca MANCINI 5,5 – Soffre un po’ la mobilità degli avanti del Bologna. Dal 73’ Matias VINA 6 – Bello il pallone nel finale per Zaniolo.

Chris SMALLING 6 – Un paio di chiusure importanti nel primo tempo. Contiene tutto sommato bene Barrow.

Roger IBANEZ 6 – Anche lui si muove sostanzialmente bene nella linea a 3 della Roma. Non commette errori o ingenuità.

Rick KARSDORP 6 – Un pallone al bacio per la testa di Abraham nel primo tempo. Poi cala un po’. E il giallo che gli fa saltare l’Inter, in pieno recupero, per una mezza rissa, è veramente una stupidaggine.

Jordan VERETOUT 5,5 – Parte discretamente bene, ma poi cala e più di qualche conclusione velleitaria non combina. Dal 63’ Bryan CRISTANTE 6 – Ingresso discreto. Qualche giocata in più rispetto al francese, un paio di bei palloni dentro.

Amadou DIAWARA 5 – Col Toro aveva fatto discretamente bene, ma al Dall’Ara combina poco ed è è preso dentro da Svanberg e Dominguez. Infatti Mourinho lo cambia dopo un tempo. Dal 46’ Carles PEREZ 5,5 – Non va molto meglio a Carles Perez, che comunque si dimostra per lo meno leggermente più preciso nei suoi tocchi.

Henrikh MKHITARYAN 6,5 – Alla fine gioca da trequartista più che da mezz’ala. E’ dai suoi piedi che nascono le cose migliori dal punto di vista offensivo. Nel finale si era anche preso un rigore, prima che venisse rilevato poi il fuorigioco.

Stephan EL SHAARAWY 5,5 – Pochino dal punto di vista della produzione di giocate offensive. Fatica a saltare il diretto marcatore, non crea pericoli. Se ne va, dopo 50 minuti, per problemi muscolari. Dal 52’ Eldor SHOMURODOV 5,5 – Si muove molto e prova a mettersi a disposizione della squadra. Ma non è mai pericoloso.

Nicolò ZANIOLO 5,5 – Prestazione un po’ incolore anche per lui, specie rispetto alle ultime uscite dove da seconda punta aveva fatto meglio. Nel primo tempo ne vede davvero poche. Sale nella ripresa, ma non ha mai comunque il guizzo giusto.

Tammy ABRAHAM 5,5 – Lavora tantissimo per la squadra, è nei movimenti e si crea anche delle più che discrete occasioni. Il problema, poi, però, è che un ‘9’ dovrebbe segnare. Troppo ghiotta la chance di testa sprecata nel primo tempo per uscirsene con una sufficienza.

All. José MOURINHO 5,5 – Un passo indietro rispetto alle ultime uscite. La sua Roma produce comunque una buona mole di gioco, ma non dà mai la sensazione di poter mettere sotto pressione totalmente il Bologna. Qualche emergenza ce l’ha anche lui. Però ci si apsetta sempre di più. E ora c’è l’Inter da sfidare senza Karsdorp e Abraham.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Bologna vede l'Europa, 1-0 alla Roma: basta Svanberg 4 ORE FA