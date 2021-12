LA CURA CIOFFI FUNZIONA! L’Udinese batte 4-0 il Cagliari in trasferta, raggiunge il secondo risultato utile consecutivo e allontana la zona retrocessione (+10 sul 18° posto). Da quando la società ha esonerato Luca Gotti, i friulani hanno reagito conquistando 4 punti in due partite. A segno Makengo, Deulofeu - con una punizione fantastica e un arcobaleno meraviglioso - e Molina. Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari, che rimane fermo al 19° posto (10 punti) e conferma una crisi che dura dal 17 ottobre: il giorno della prima e unica vittoria.

Gerard Deulofeu ha realizzato la sua quinta rete in questa Serie A: nei cinque maggiori campionati europei, ha fatto meglio solo nel 2018/19 con la maglia del Watford in Premier League. Frizzante. (OPTA)

Cagliari-Udinese 0-4 (0-2 primo tempo)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (70' Zappa), Godin, Carboni (46' Lykogiannis); Bellanova, Nandez (46' Caceres), Marin, Grassi, Dalbert (46' Keita Balde); Pavoletti (70' Deiola), Joao Pedro. All. Mazzarri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina (80' Soppy), Arslan (75' Jajalo), Walace, Makengo, Udogie (80' Zeegelaar); Beto (86' Samardzic), Deulofeu (75' Pussetto). All. Cioffi.

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli

Gol: 4' Makengo, 45' Deulofeu, 50' Molina, 69' Deulofeu

Assist: Udogie (0-1 Udinese), Makengo (0-4 Udinese)

Ammoniti: Marin, Dalbert, Deulofeu, Bellanova, Becao

Espulsi: Marin per doppia ammonizione

La cronaca in 6 momenti chiave

4'- RETEEEEEEEEEEEEEE! VANTAGGIO DELL’UDINESE! MAKENGOOOOOOOOOO! Palla persa di Godin in uscita, Udogie taglia in due la difesa del Cagliari, Makengo allunga il mancino e batte Cragno in spaccata.

8'- SILVESTRI DICE NO A PAVOLETTI! Grande scambio tra Pavoletti e Joao Pedro, palla al centro per l’attaccante che calcia di prima intenzione e trova una splendida risposta del portiere bianconero.

45'- RETEEEEEEEEEEEEEE! 2-0 UDINESEEEE! DEU-LO-FE-U! Punizione perfetta sopra la barriera che si spegne alla sinistra di Cragno. Meraviglia.

50'- RETEEEEEEEEEEEE! MOLINA! TRIS DELL’UDINESE! Caceres allontana di testa al limite dell’area, Molina piomba sul pallone e lo scarica all’angolino basso con un destro terrificante.

65'- ESPULSO MARIN! Il centrocampista del Cagliari, già ammonito, sgambetta Makengo e finisce anzitempo la sua partita. Una bella (o brutta, scegliete voi) fotografia della situazione del Cagliari.

69'- RETEEEEEEEEEE! 4-0 UDINESEEEE! ANCORA LUI! ANCORA GERARD DEULOFEU! Calcio d’angolo corto tra Deulofeu e Makengo, l’ex Milan entra in area indisturbato e dipinge un arcobaleno fantastico sopra la testa di Cragno.

Il momento social

MVP

Jean-Victor Makengo - È il working class hero che per una nottata si prende il titolo di migliore in campo. Segna il gol del vantaggio, regala l'assist a Deulofeu, trova sempre la posizione corretta per farsi servire ed è fenomenale nella pressione. Bravo!

Fantacalcio

Promosso

Gerard Deulofeu - È proprio quel +6 che serve per chiudere la serata con il sorriso. L’ex Milan è in forma spaziale! Continuate a schierarlo.

Bocciato

Razvan Marin - L’avete preso come la sicurezza, come quello da schierare, come quello che la sufficienza la porta sempre a casa. Espulso al 65°: che brutta serata.

