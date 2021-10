Era dalla stagione 1954-’55 che il Milan non vinceva nove delle prime dieci partite. Il Milan del pompierone, Gunnar Nordahl, e di Béla Guttmann, l’allenatore ungherese di origini ebraiche passato alla storia per due motivi: in Brasile, al San Paolo, gettò i semi del 4-2-4; al Benfica, dopo aver battezzato Eusebio e firmato due Coppe dei Campioni nel 1961 e ‘62, lanciò un anatema che avrebbe sconvolto il destino del club. «D’ora in poi non alzerete più un trofeo europeo per almeno cento anni». Aveva chiesto un aumento, glielo avevano negato. E quando la leggenda «supera» la realtà, si stampa la leggenda.

Stefano Pioli, nel suo piccolo, è arrivato a 101 panchine nel Milan. Come sabato scorso a Bologna, quando sbuffò addirittura in undici contro nove, ha faticato anche martedì a San Siro, con il Toro: 1-0 di fatto, di occasioni, di tutto. Gli infortuni, quelli, gli hanno permesso di trovare in Ciprian Tatarusanu un portiere meno imbranato dei motteggi da bar sport. E in Samu Castillejo, tanto per citarne un altro, la chiave per aprire il Verona, da 0-2 a 3-2. Proprio lui, lo spagnolo che, in estate, la società aveva parcheggiato alla periferia del progetto.

Le ferite del quarantenne Zlatan Ibrahimovic sono state «incerottate» dai gol di Olivier Giroud, l’ultimo al Toro. Theo Hernandez e Brahim Diaz, reduci dal Covid, scalpitano. A metà campo, Sandro Tonali è ormai ufficialmente il terzo «comodo» tra Ismael Bennacer e Franck Kessié.

Sia chiaro: sono appunti e spunti ancorati al campionato. In Europa, al di là degli episodi (con l’Atletico, soprattutto) è diverso: tre sconfitte su tre, altre cilindrate, altri ritmi. Non può non mirare allo scudetto, il Milan. Vista la concorrenza, ne ha i requisiti. Nella mia griglia d’agosto figurava al terzo posto, dietro Juventus e Inter. La fuga di Cristiano ha contribuito a deporre la Tiranna. I campioni di Simone Inzaghi sono alle prese con problemi di equilibrio che sfuggono persino alla rosa vasta. L’Atalanta, in ripresa, pedala a debita distanza. Le romane si agitano in perenne altalena. Ecco: è cresciuto, molto, il Napoli di Luciano Spalletti. Non a caso, lo affianca al vertice. Rino Gattuso non aveva lasciato macerie, Victor Osimhen ne sta diventando il romanzesco trascinatore. Dategli per cena i gomiti di uno stopper e vi solleverà il risultato.

Domenica sera, all’Olimpico, il Milan si misurerà con la Roma, vittoriosa in rimonta a Cagliari. Una tappa pirenaica, rispetto alla Salerno del Napoli. Determinante e suggestiva, nell’isola, la mossa di Felix Ohene Afena-Gyan, centravanti ghanese del 2003. José Mourinho l’ha buttato dentro sullo 0-1, un avviso agli scappati di Bodoe. Con Paulo Fonseca, la Magica soffriva le grandi. Con il Vate, pure: 2-3 nel derby, 0-1 con la Juventus, 0-0 con il Napoli. Nicolò Zaniolo e Rafael Leao potrebbero spaccare la trama. Senza dimenticare Lorenzo Pellegrini, già 5 squilli, sovrano del centrocampo. Fermo restando che, in Italia, i titoli li danno le difese: e il Napoli, di reti, ne ha beccate appena tre.

La Roma, contata, schiuma d'orgoglio; il Milan, atteso mercoledì dal Porto, è squadra da trasferta. Morale: pareggio con gol.

