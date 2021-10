Davide Frattesi sembra essere sbocciato una volta per tutte nella nostra Serie A, il Sassuolo si può godere le sue ottime prestazioni e - soprattutto - quei due gol consecutivi che hanno segnato in maniera decisiva le ultime due vittorie dei neroverdi di Dionisi contro Venezia e Juventus. L'ultimo, quello dello Stadium, è stato l'ennesima conferma - se ancora ce ne fosse stato bisogno - del talento del tuttocampista classe 1999, rimproverato dal suo tecnico nelle scorse settimane proprio perchè correva troppo perdendo di tanto in tanto la propria posizione al centro del campo. La sua piccola rivincita è arrivata in Perin per il vantaggio del Sassuolo. Corsa, qualità, giusto tempo di giocata e di inserimento con e senza palla:sembra essere sbocciato una volta per tutte nella nostra Serie A, ilsi può godere le sue ottime prestazioni e - soprattutto - quei due gol consecutivi che hanno segnato in maniera decisiva le ultime due vittorie dei neroverdi dicontro. L'ultimo, quello dello Stadium, è stato l'ennesima conferma - se ancora ce ne fosse stato bisogno - del talento del tuttocampista classe 1999, rimproverato dal suo tecnico nelle scorse settimane proprio perchè correva troppo perdendo di tanto in tanto la propria posizione al centro del campo. La sua piccola rivincita è arrivata in una delle partite più importanti della stagione : corsa senza palla partita dai 35 metri, inserimento al bacio e destro ad incrociare che non ha lasciato scampo aper il vantaggio del Sassuolo.

Dionisi dice che corro troppo? Da oggi mi sa che non me lo dice più.

Così il ragazzo originario di Roma ai microfoni di DAZN dopo il gol siglato contro la Juventus, un carisma e una sicurezza dei propri mezzi che indubbiamente hanno giocato un ruolo fondamentale per la crescita di Davide Frattesi, nella voglia di dare il massimo e raggiungere il traguardo della Serie A attraverso il duro lavoro e la necessaria gavetta.

Da Roma alla Serie B

Cresciuto nelle giovanili della Lazio per poi passare alla Roma già dall'Under17, Davide Frattesi diventa da subito un uomo simbolo della giovanile giallorossa tanto da guadagnarsi anche alcune convocazioni in prima squadra già nella stagione 2016-2017 - all'età di 16 anni. In bacheca una Coppa Italia Primavera e una Supercoppa, poi il passaggio al Sassuolo e l'esordio tra i grandi in Coppa Italia contro l'Atalanta prima di una triplice esperienza di prestiti in Serie B necessaria per la formazione definitiva del calciatore. Ascoli, Empoli e Monza le squadre che hanno creduto in lui nelle ultime tre stagioni, una crescita esponenziale nella testa e nel gioco di Frattesi testimoniata anche dal miglioramento (dati alla mano) del rendimento stagione dopo stagione. La Serie A sfumata col Monza nei playoff promozione della scorsa stagione, poi il ritorno a Sassuolo - al centro del gioco neroverde e al centro del progetto del nuovo mister Dionisi.

Squadra Stagione Presenze Gol Assist Ascoli 2018-2019 32 - 2 Empoli 2019-2020 41 5 4 Monza 2020-2021 41 8 2 Sassuolo* 2021-2022 10 2 -

*Stagione in corso (dati realitivi al 28/10/21)

Anni in cui Frattesi è diventato un pilastro anche delle giovanili della Nazionale italiana, centrando il secondo posto con l'Under 19 nella spedizione europea di Finlandia 2018, e conquistando poi il proprio posto al centro del campo anche in Under 20 e Under 21.

La Serie A, il suo palcoscenico

Roberto De Zerbi e capace di esprimere un calcio divertente e spumeggiante. Il cervello di questo gioco è ovviamente Frattesi, sempre titolare fin qui e davvero necessario per spostare gli equilibri del gioco neroverde. La fase offensiva comincia dai suoi cambi di ritmo, le sue accelerazioni - poi - garantiscono all'attacco del Sassuolo una variabile impazzita da poter sfruttare come ulteriore opzione per colpire nel segno - vedi le sfide contro Venezia e Juventus. Il rimpianto derivante dalla numero 16 dai polmoni d'acciaio e una testa da vincente. Gli sono bastate poche giornate per prendere le misure, nove per la prima rete in carriera nel massimo campionato: Davide Frattesi è uno degli insostituibili del nuovo Sassuolo di Dionisi, ancora all'insegna dei giovani sulla scia del lavoro impostato nelle scorse stagioni dae capace di esprimere un calcio divertente e spumeggiante. Il cervello di questo gioco è ovviamente Frattesi, sempre titolare fin qui e davvero necessario per spostare gli equilibri del gioco neroverde. La fase offensiva comincia dai suoi cambi di ritmo, le sue accelerazioni - poi - garantiscono all'attacco del Sassuolo una variabile impazzita da poter sfruttare come ulteriore opzione per colpire nel segno - vedi le sfide contro Venezia e Juventus. Il rimpianto derivante dalla cessione di Locatelli sembra essere durato davvero poco, al centro del Mapei Stadium - adesso - c'è undai polmoni d'acciaio e una testa da vincente.

