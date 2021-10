Giorgio Chiellini ha cominciato la sua diciassettesima stagione con la maglia della Juventus. Dal 2005 in poi, oltre a una pioggia di trofei, il difensore toscano ha visto passare un'infinità di campioni dalle parti di Vinovo, abituandosi a pomposi arrivi e addii più o meno dolorosi. Di certo il passaggio di Cristiano Ronaldo è stato uno dei capitoli più importanti della sua vita in bianconero e ha cominciato la sua diciassettesima stagione con la maglia della Juventus. Dal 2005 in poi, oltre a una pioggia di trofei, il difensore toscano ha visto passare un'infinità di campioni dalle parti di Vinovo, abituandosi a pomposi arrivi e addii più o meno dolorosi. Di certo il passaggio diè stato uno dei capitoli più importanti della sua vita in bianconero e l'addio del portoghese agli sgoccioli dell'ultima sessione di calciomercato ha scatenato una sorta di piccolo terremoto, che il giocatore della Nazionale ha commentato così in un'intervista a DAZN.

Che in estate potesse andare via l’avevo percepito perché secondo me eravamo arrivati ad un punto del rapporto in cui Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e di una squadra che giocasse per lui, perché quando trova una squadra del genere lui è sempre decisivo e poteva anche starci che decidesse lui di ripartire da una squadra più concentrata sul presente piuttosto che sul futuro”. perché secondo me eravamo arrivati ad un punto del rapporto in cuie di una squadra che giocasse per lui, perché quando trova una squadra del genere l’ha dimostrato anche in questo mese . Non mi sorprende perché l’ha dimostrato in tutto il corso della sua carriera ed anche nei tre anni che stato con noi. Qui alla Juventus è in atto un programma di ringiovanimento e di ripartenza. Chiaro che se Ronaldo fosse rimasto sarebbe stato un valore aggiunto e lo avremmo sfruttato volentieri, ma”.

L'appunto che fa Chiellini riguarda le tempistiche dell'addio, con Ronaldo volato a Manchester sponda United allo scadere del mercato e a stagione già in corso. “È andato via il 28 di agosto, sicuramente per noi sarebbe stato meglio se fosse uscito prima anche per prepararci meglio. Qualcosa abbiamo pagato. Non è stata una cosa difficile da metabolizzare, ma un piccolo shock te lo crea e secondo me abbiamo pagato qualcosa proprio in termini di punti nelle prime partite. Fosse andato via il primo di agosto, avremmo avuto tempo per prepararci meglio e saremmo arrivati all’inizio del campionato un po’ più pronti”.

