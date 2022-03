Il 3-2 del 1° maggio 1988, al San Paolo, celebrò la vittoria di un calcio diverso, il Milan di Arrigo Sacchi, contro la banalità del genio, Diego Armando Maradona. L’1-0 del 6 marzo 2022, al Maradona, fissa un momento cruciale del campionato. Luciano Spalletti aveva chiesto al Napoli, e a Napoli, un miracolo per diventare «immortali». Non lo ha avuto. Ha vinto il Milan, di squadra, solo» all’inizio, quando gli avversari sembravano padroni, e alla fine, quando il risultato li aveva costretti a inventarsi corsari. , al San Paolo, celebrò la vittoria di un calcio diverso, il Milan di Arrigo Sacchi, contro la banalità del genio, Diego Armando Maradona.2, al Maradona, fissa un momento cruciale del campionato. Luciano Spalletti aveva chiesto al Napoli, e a Napoli, un miracolo per diventare «». Non lo ha avuto. Ha vinto il Milan, di squadra, attorno al gol di Olivier Giroud , fotocopia del primo nel derby, soffrendo «» all’inizio, quando gli avversari sembravano padroni, e alla fine, quando il risultato li aveva costretti a inventarsi corsari.

Ad

E’ stata una partita aspra, brulla, lontana dalla poesia battente della sfida di Manchester. Sono sincero: dopo la rimonta dell’Olimpico, con la Lazio, non mi aspettavo un Napoli così disarmato, così disarmante. Se si esclude il tremendismo di Victor Osimhen, cos’altro? Lorenzo Insigne e Matteo Politano periferici e sostituiti; Piotr Zielinski sempre lì, al confine tra essere o non essere; Fabian Ruiz, idem. Di Mike Maignan non rammento parate memorabili; di David Ospina, almeno un paio.

Serie A Pagellone 28ª: Milan da Scudetto, Juve stanca, che colpo Abraham 3 ORE FA

Olivier Giroud esulta dopo il gol segnato durante Napoli-Milan - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le mercature a pressione di Stefano Pioli hanno sorpreso Spalletti. Nel dettaglio, Ismael Bennacer a uomo su Stanislav Lobotka, il motorino del centrocampo. Schermato, limitato, spinto a tocchettare all’indietro. Nell’ambito di un livello medio-basso, le folate di Theo Hernandez e Rafael Leao hanno rigato equilibri spasmodici e, spesso, affidati alla lotteria degli episodi. A turno, i duellanti perdevano il controllo del ring: è stato il Milan, dai triboli, a ricavare più «cazzimma».

Era un Napoli prigioniero delle idee altrui, incapace di gestire il gioco secondo le proprie armi: il palleggio o il lancio lungo a beneficio del suo totem nigeriano, marcatissimo da Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Non che dal forcone e dal mantello del Diavolo zampillasse una manovra straordinaria, ma l’impatto della ripresa è stato da applausi. Compreso il ricciolo mancino di Giroud sul tiro «ignorante» di Davide Calabria. Il mutuo soccorso ha permesso, inoltre, di sopportare e supportare la serata grigia di Sandro Tonali e Franck Kessié, comunque preziosi nella fase di sabotaggio.

Junior Messias svetta su Victor Osimhen durante Napoli-Milan - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Milan 60, Inter 58 (e un Bologna in meno), Napoli 57. Se consideriamo i confronti diretti, Pioli si ritrova in vantaggio su Simone Inzaghi (1-1, 2-1) e alla pari con Spalletti (0-1, 1-0). Il Milan veniva dal 2-2 di Salerno, dall’1-1 con l’Udinese e dallo 0-0 di coppa. All’Arechi sbagliò addirittura rotta. Vanitoso, svagato, leggero. Errori di gioventù. Meglio con le grandi: ne stimolano l’orgoglio, la personalità. Nessuna è perfetta, delle tre lassù, e per il Napoli, reduce da una cascata di coccole, sarà dura assorbire una simile frustata. Ogni settimana si rimbalza da una messa cantata a un rogo. E viceversa. Prendete Gli ingressi di Dries Mertens, Hirving Lozano e Adam Ounas hanno agitato la trama senza, però, sabotarla. C’è stata gloria, alla fine, anche per Zlatan Ibrahimovic. Un ritorno significativo e, probabilmente, indicativo . L’esito ha inflitto l’ennesima scossa alla classifica:Se consideriamo i confronti diretti, Pioli si ritrova in vantaggio su Simone Inzaghi (1-1, 2-1) e alla pari con Spalletti (0-1, 1-0). Il Milan veniva dal 2-2 di Salerno, dall’1-1 con l’Udinese e dallo 0-0 di coppa. All’Arechi sbagliò addirittura rotta. Vanitoso, svagato, leggero. Errori di gioventù. Meglio con le grandi: ne stimolano l’orgoglio, la personalità. Nessuna è perfetta, delle tre lassù, e per il Napoli, reduce da una cascata di coccole, sarà dura assorbire una simile frustata. Ogni settimana si rimbalza da una messa cantata a un rogo. E viceversa. Prendete Lau-Toro Martinez: la tripletta di venerdì ci ha costretto a un fuggi fuggi generale.

Tutto è ancora in ballo, e l’Inter resta un po’ avanti, ma sono successi come quello di Napoli che cementano le ambizioni da scudetto. Basterà, non basterà? Il Milan ci crede.

===

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto. beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Roberto Beccantini http://www.beckisback.it.

===

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Serie A Napoli-Milan, 5 verità: Giroud è l'uomo dei gol pesanti 4 ORE FA