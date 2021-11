"Un derby non si gioca, un derby si vince", parole e musica di un certo Luis Enrique, uno che di derby e - più in particolare - di derby della Capitale ne sa sicuramente qualcosa. E non è un caso - infatti - che nel pronunciare queste parole l'allenatore francese fosse seduto sulla panchina della Roma, proprio la squadra che Simone Inzaghi ha da sempre - da calciatore prima, da allenatore poi - potuto etichettare come diversa dalle altre avversarie. Retorica a parte, rimane il dato di fatto che una stracittadina - e in particolare quella di Roma - generi una particolare elettricità nell'aria, per le strade della città e nella testa di entrambe le fazioni di tifosi già dalla settimana che la precede. Ne sa qualcosa Inzaghi, che dopo anni spesi a tenere alto il vessillo biancoceleste della Lazio, sarà chiamato per la prima volta a un nuovo derby, quello della Scala del Calcio, quello che decreterà la nuova supremazia calcistica di Milano. Milan capolista è ormai dietro l'angolo, l'allenatore piacentino si farà trovare pronto per questo nuovo cruciale appuntamento della carriera? , parole e musica di un certo, uno che di derby e - più in particolare - di derby della Capitale ne sa sicuramente qualcosa. E non è un caso - infatti - che nel pronunciare queste parole l'allenatore francese fosse seduto sulla panchina della Roma, proprio la squadra cheha da sempre - da calciatore prima, da allenatore poi - potuto etichettare come diversa dalle altre avversarie. Retorica a parte, rimane il dato di fatto che una stracittadina - e in particolare quella di Roma - generi una particolare elettricità nell'aria, per le strade della città e nella testa di entrambe le fazioni di tifosi già dalla settimana che la precede. Ne sa qualcosa Inzaghi, che dopo anni spesi a tenere alto il vessillo biancoceleste della Lazio, sarà chiamato per la prima volta a un nuovo derby, quello della Scala del Calcio, quello che decreterà la nuova supremazia calcistica di Milano. Dopo le fatiche di Champions , per l'Inter è arrivato l'appuntamento con una delle partite più attese dell'anno: ilcapolista è ormai dietro l'angolo, l'allenatore piacentino si farà trovare pronto per questo nuovo cruciale appuntamento della carriera?

Un bilancio negativo

Un primo dato che salta all'occhio è che - nella propria carriera da giocatore - Simone Inzaghi abbia vinto solamente due dei nove derby giocati contro la Roma nei suoi quasi 10 anni laziali in cui contro i giallorossi non è mai riuscito a trovare la via del gol. Una sorta di riscatto è arrivato nella sua seconda vita, quella da allenatore: dal 4 dicembre 2016, giorno del suo primo derby alla della Lazio, il bilancio è di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte tra campionato e Coppa Italia, con il netto 3-0 inflitto ai cugini nella gara d'andata della scorsa stagione che rimane il suo successo più netto. L'esperienza da derby sicuramente non gli manca, Inzaghi conosce l'importanza di una partita come questa e sa come prepararla a dovere. A San Siro, la posta morale in palio e le vibrazioni saranno la stessa delle gare dell'Olimpico, la differenza è che una sconfitta contro questo Milan potrebbe proiettare i rossoneri sempre più primi. Qualcosa che l'Inter e lo stesso Simone Inzaghi non vogliono e non possono certo permettersi.

Sfatare il tabù Milan

Simone Inzaghi contro il Milan: gli anni da calciatore, con la maglia della Lazio, non gli hanno permesso di raccogliere nemmeno una vittoria, da allenatore la musica - per sua fortuna - riesce a cambiare: negli occhi dei tifosi rossoneri continuano, forse, a passare ancora le immagini Un bilancio - seppur lievemente negativo - che va a sommarsi con quelli che sono i precedenti di: gli anni da calciatore, con la maglia della Lazio, non gli hanno permesso di raccogliere, da allenatore la musica - per sua fortuna - riesce a cambiare: negli occhi dei tifosi rossoneri continuano, forse, a passare ancora le immagini dell'ultimo 3-0 subito all'Olimpico contro l'allora Lazio di Inzaghi, una sconfitta che - di fatto - segnò per il Milan la fine delle speranze di Scudetto. E proprio da quel 3-0 vorrà ripartire Simone Inzaghi, dalla capacità di interpretare le situazioni di gioco della squadra di Pioli e neutralizzarle attraverso il proprio calcio. Certo, gli interpreti saranno diversi, lo scenario e l'importanza del match molto - ma molto - diversi: rimane la stessa voglia di prendersi la vittoria e rilanciarsi all'inseguimento della vetta della classifica.

Joaquin Correa l'arma in più?

sono 4 i gol del Tucu contro i rossoneri dal 2018 ad oggi, il suo ottimo momento di forma - poi - non può che mettere ulteriormente in allerta la difesa rossonera. Tra prime volte, tabù da sfatare e voglia di continuare a crescere, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi sono pronti ad un derby cruciale per le sorti del proseguiento della stagione. Eroe per un giorno di quel 3-0 contro il Milan fu Joaquin Correa, autore della doppietta che - a inizio primo tempo e inizio ripresa - spianò la strada alla vittoria della Lazio. Così come Simone Inzaghi, domenica davanti al Milan in maglia nerazzurra ci sarà proprio l'attaccante argentino, decisivo nell'ultima giornata contro l'Udinese e pronto a confermarsi bestia nera della banda di Pioli anche nello scenario rovente di un derby:dal 2018 ad oggi, il suo ottimo momento di forma - poi - non può che mettere ulteriormente in allerta la difesa rossonera. Tra prime volte, tabù da sfatare e voglia di continuare a crescere, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi sono pronti ad un derby cruciale per le sorti del proseguiento della stagione.

