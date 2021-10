Nava Design Milano, storico marchio protagonista del design, delle agende, dello stationery e della pelletteria, parte di Smemoranda Group, rafforza ulteriormente il suo legame con la città di Milano celebrando una delle sue eccellenze, con una collezione realizzata in collaborazione con l’Inter dedicata ai colori nerazzurri.

La special collection Nava composta da 3 zaini - Rucksack, Business Pack, Day Pack, da una Body Pack e da un portachiavi Key Ring, è stata presentata questo pomeriggio in anteprima presso il flagship store Nava Design di Milano in via Durini 2.

Presenti all’evento Marco Materazzi e tanti ospiti tifosi interisti presenti per festeggiare la nuova collezione e celebrare la passione per i colori nerazzurri.

Nava Design

Nava Design nasce a Milano nel 1970 con la collaborazione di importanti designer internazionali come Max Huber, Massimo Vignelli, Bob Noorda, Giulio Confalonieri, Enzo Mari,Heinz Waibl, Pino Tovaglia, Kuno Prey ed Ettore Sottsass. Il successo di questa collaborazione permette a Nava di creare un forte legame tra il “design” e i propri prodotti che trovano il giusto equilibrio tra funzionalità e sensibilità estetica, base della filosofia Nava. Materiali ricercati, qualità e innovazione caratterizzano tutte le linee, esprimendo un design che va oltre la pura estetica. Nel corso degli anni alcuni prodotti sono diventati delle vere icon e nel mondo del design e sono tuttora presenti in musei e fondazioni di design nel mondo come la Triennale di Milano o il Museum of Modern Art di New York. Attualmente il mondo Nava è declinato in borse / accessori, stationery e orologi che comunicano attraverso un unico linguaggio: il design.

