Paulo Dybala non è riuscito a ribaltare una partita che si era messa male: Juventus, che non riescono proprio a trovare la quadra in questo inizio di stagione. Ci ha provato in ogni modo, prendendosi responsabilità e tanti tiri verso la porta avversaria, manon è riuscito a ribaltare una partita che si era messa male: il 2-1 di Verona lascia segni indelebili nell'animo dei giocatori della, che non riescono proprio a trovare la quadra in questo inizio di stagione.

"Non possiamo regalare un tempo"

"Il Verona ha trovato due gol molto presto, ma è vero che sono stati più 'svegli' di noi, vincendo molti contrasti. Poi a quel punto devi cercare di fare gol in qualsiasi modo, ma noi non possiamo regalare un tempo; ricordiamoci che siamo la Juve, dobbiamo portare rispetto per questa maglia, per la sua storia e per i grandi campioni che la hanno indossata". Così Paulo Dybala commenta la sconfitta della Juventus contro il Verona ai canali ufficiali del club.

"Dobbiamo stare uniti"

"Come si esce da questo momento? Uniti. Ognuno di noi, prima di andare a dormire stasera, deve pensare alla partita di oggi e a come dare qualcosa in più, facendo un bagno di umiltà e pensando subito a martedì. Se si gioca alla Juve non si può avere paura".

