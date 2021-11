Andrea Pinamonti ha espresso così la sua soddisfazione ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale. Empoli sempre più lanciato, trascinato dai gol di un bomber (già 5 i gol in campionato per il 22enne scuola Inter) che potrebbe anche rientrare a breve nel giro azzurro, quello della Nazionale stavolta! Match winner del derby tra Empoli e Fiorentina con un gol da sogno nei minuti finali, l'attaccanteha espresso così la sua soddisfazione ai microfoni didopo il fischio finale. Empoli sempre più lanciato, trascinato dai gol di un bomber (già 5 i gol in campionato per il 22enne scuola Inter) che potrebbe anche rientrare a breve nel giro azzurro, quello della Nazionale stavolta!

"Il momento in cui mi sono reso conto di tutto è stato al fischio finale, quando siamo andati sotto la curva: lì capisci l'importanza di questa partita per questa società. L'emozione che provo è fantastica, ho fatto più fatica sull'esultanza che in tutto il resto della partita (ride, ndr). Mancavano pochi minuti, il gol nel finale in un derby ciò che spera di fare ogni attaccante e sono contento".

Ad

Sulla Nazionale

Serie A Juve-Atalanta, le ufficiali: Dybala dal 1', c'è Alex Sandro UN' ORA FA

"La Nazionale? Io sono sempre pronto: mi sto godendo questo fantastico e basta, solo questo".

Sul lutto di Andreazzoli

"Col mister ho un bellissimo rapporto: la dedica era per lui perché da poco ha avuto un lutto in famiglia, è stato un grande professionista a presentarsi ieri in allenamento e oggi in panchina. Spero di aver regalato una gioia anche a lui. Il gol nel finale? Sono cose che si provano in allenamento, noi lo facciamo sempre. Sappiamo che la partita finisce quando fischia l'arbitro, è inutile darsi per vinti prima. È la seconda volta che recuperiamo nel finale, quindi non è una casualità."

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

Serie A Mihajlovic: "Playoff Mondiali? L'Italia ce la farà" 3 ORE FA